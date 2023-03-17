США создают флот супертанкеров – Россия больше не получить европейский рынок нефти

В этом месяце Европа собирается импортировать рекордное количество американской нефти, все больше полагаясь на более крупные танкеры. Это связано с тем, что санкции против российской нефти меняют глобальные торговые пути. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

11 супертанкеров должны прибыть в Европу из США в этом месяце. Фото ua.depositphotos.com

Издание отмечает, суда, перевозящие 1,84 миллиона баррелей в день, должны прибыть из США в марте, свидетельствуют данные отслеживания танкеров, Между тем, более мелкие суда становятся дорогими, поскольку для транспортировки российской нефти в Азию их бронируют больше.

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Торговый бум является еще одним побочным продуктом войны России в Украине и введенных Западом санкций, пишет Bloomberg. Предположительно, это изменение сделает флот менее эффективным, тем самым сократив общее количество танкеров, транспортирующих около 40% мировой нефти.

В общей сложности 11 супертанкеров, известных как Very Large Crude Carriers, или VLCC, и 16 судов класса Suezmax должны прибыть в Европу из США в этом месяце. Эти большие корабли в настоящее время перевозят около 60% сырой нефти на маршруте, по сравнению с 37% год назад. Супертанкеры могут перевозить около 2 миллионов баррелей нефти, в то время как Suezmax могут перевозить около 1 миллиона.

Обычно для транспортировки используются даже меньшие корабли, известные как Aframax — вместимостью около 700 тысяч баррелей. Отчасти это связано с тем, что в Европе есть только несколько портов, которые могут принимать супертанкеры, которые обычно предназначены для самых длительных поездок по всему миру.

Однако сегодня Aframax является дефицитом, поскольку трейдеры бронируют суда для транспортировки все большего количества российской нефти в Азию. Крупные импортеры, такие как Китай и Индия, набирают большие объемы, поскольку западные покупатели отказались от грузов из-за санкций против Москвы за вторжение в Украину.

В результате изменений теперь относительно дешево нанимать крупнейшие корабли для перевозки сырой нефти из США в Роттердам. По словам Виктора Катоны, ведущего аналитика по нефти компании Kpler, для супертанкера эта стоимость составляет примерно 2,70 доллара за баррель нефти. Для Aframax на том же маршруте это примерно 8,50 доллара за баррель.

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