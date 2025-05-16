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США снова удивили: кто представит Вашингтон на переговорах в Стамбуле

Это пример того, как американцы последовательно выдвигали требования, а Путин уклонялся, затягивая процесс.

сегодня, 10:55
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Клименко Елена

16 мая в Стамбуле официально подтверждено начало переговоров между Украиной и Россией с участием Соединенных Штатов Америки. Однако делегацию США не возглавит государственный секретарь Марко Рубио, как ожидалось ранее, пишет BBC.

США снова удивили: кто представит Вашингтон на переговорах в Стамбуле

Фото: из открытых источников

Информацию о составе американской делегации озвучила представитель Государственного департамента США Темми Брюс. Она уточнила, что Вашингтон будет представлен директором по политическому планированию Майклом Антоном.

Журналист BBC Том Бейтман, находящийся в Стамбуле вместе с делегацией США, отметил: отсутствие Марко Рубио является свидетельством затяжного характера дипломатического процесса. По его словам, это "признак того, как США на каждом этапе выдвигали конкретные условия, а Путин постоянно затягивал с ответами и менял рамки договоренностей".

Стоит отметить, что Рубио все же прибыл в Стамбул, однако, по сообщению BBC, общее настроение американской делегации остается "мрачным" — без особых ожиданий прорыва.

Переговоры в Турции будут проходить в два этапа. Первоначально запланированы трехсторонние встречи с участием Турции, США и Украины, а также отдельно Турции, России и Украины. Только после этого должны состояться прямые контакты между Киевом и Москвой.

Следует напомнить, что предварительный раунд переговоров не состоялся — представитель Кремля Владимир Мединский заявил о готовности к компромиссам, однако конкретики не предоставил. Это усилило подозрения в том, что Москва снова пытается выиграть время, не имея реального намерения договариваться.

Портал "Комментарии" писал, что два сенатора от Демократической партии США — Майкл Беннет и Ричард Дурбин — подали в Сенат законопроект, который имеет целью официально закрепить позицию Соединенных Штатов по непризнанию российских претензий на Крым, временно оккупированные территории Украины, а также их воздушные пространства.



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Источник: https://www.bbc.com/news/live/c74nxrr7mwkt?post=asset%3Acb9cfd7b-d3db-49cc-b7e3-d3d1d89fbea0#post
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