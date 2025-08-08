США продают суперяхту российского олигарха с бассейном и кинотеатром

В Соединенных Штатах объявили о продаже одной из самых роскошных яхт мира — 348-футовой Amadea, которая была конфискована у подсанкционного российского миллиардера Сулеймана Керимова. По данным Минюста США, роскошное судно задержали в 2022 году в порту Фиджи и перевезли в Сан-Диего (Калифорния), где сейчас и находится.

США продают яхту российского олигарха

Яхта оценивается более чем в $325 миллионов. Она имеет шесть палуб, восемь гостевых кают, вертолетную площадку, бассейн, джакузи, кинотеатр, фитнес-зону, спа и полноценную команду обслуживания на 36 человек. Ранее судно использовалось исключительно для частных поездок и приемов на самом высоком уровне.

Аукцион состоится в закрытом формате – подать заявки можно до 10 сентября 2025 года, но для участия необходимо внести депозит в размере €10 миллионов. Собранные средства, вероятно, будут использованы для поддержки инициатив, связанных с конфискацией попавших под санкции активов российских олигархов.

Суд в США окончательно признал Керимова фактическим владельцем яхты, несмотря на попытки другого российского бизнесмена, эксочельщика "Роснефти" Эдуарда Худайнатова, заявить свои права на судно. Его участие было классифицировано как попытка скрыть настоящего бенефициара — подобные схемы типичны для олигархических активов, оформляемых на "номинальных лиц".

Этот аукцион – один из самых громких примеров борьбы с российскими активами за рубежом, ставших объектами международных санкций после полномасштабного вторжения РФ в Украину. По оценкам экспертов, он может создать прецедент для дальнейших продаж конфискованных объектов роскоши, связанных с кремлевскими деньгами.

