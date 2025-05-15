США придется изменить подход к Путину и войне: что произошло

Российский диктатор Владимир Путин фактически проигнорировал западное требование немедленного прекращения огня и начала переговоров. Однако Соединенные Штаты, похоже, не будут спешить с резкими действиями против Кремля. Свое мнение на этот счет озвучили эксперты, пишет ТСН.ua.

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Эксперт "Украинской призмы" и преподаватель Киево-Могилянской академии Александр Краев отметил, что важно учитывать фактор Китая. Он подчеркнул, что, помимо того, что Россия впервые согласилась на прямые переговоры с Украиной, Китай впервые за долгое время выразил поддержку идее 30-дневного перемирия, разработанной совместно с европейцами. Это свидетельствует об изменении позиции Китая, ранее поддерживавшего Россию в ее требованиях по переговорам без предварительных условий.

Председатель правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская отметила, что идея 30-дневного безусловного прекращения огня принадлежит Дональду Трампу. Она также отметила, что Китай высказал свою позицию после отсрочки тарифной войны на 90 дней. Это может свидетельствовать о том, что экономические интересы Китая также влияют на его дипломатическую позицию по поводу войны в Украине.

Как уже писал портал "Комментарии", представитель российского правителя Дмитрий Песков сообщил, что вечером среды, 14 мая, Владимир Путин провел важное совещание, посвященное подготовке к переговорам с Украиной, которые должны состояться в Стамбуле. Подготовка к переговорам, планируемым на 15 мая, включала участие ключевых фигур из разных силовых ведомств.

В рамках этого совещания, кроме членов основной переговорной группы, в заседании приняли участие министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, директор Росгвардии Виктор Золотов, секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, а также начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и директор ФСБ Александр Бортников.