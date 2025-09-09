logo

США прекращают сотрудничество с Европой: почему это успех для РФ, Иран и Китая
НОВОСТИ

США прекращают сотрудничество с Европой: почему это успех для РФ, Иран и Китая

По информации FT, США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны РФ, КНР и Ирана

9 сентября 2025, 06:40
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

США сообщили странам Европы о том, что отказываются от совместных усилий в борьбе с дезинформацией со стороны России, Китая и Ирана. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает издание "The Financial Times", ссылаясь на собственные данные.

США прекращают сотрудничество с Европой: почему это успех для РФ, Иран и Китая

ЕС и США. Фото: из открытых источников

В публикации сообщается, что на прошлой неделе европейские страны получили сообщение от Государственного департамента о том, что США разрывают меморандумы о взаимопонимании, подписанные в прошлом году при администрации предыдущего президента Джо Байдена, которые имели целью сформировать единый подход к выявлению и разоблачению вредной информации со стороны указанных стран.

Меморандумы были частью инициативы, возглавляемой Глобальным центром взаимодействия (GEC), агентством Государственного департамента, которое боролось с дезинформацией, распространяемой за рубежом противниками США и террористическими группировками.

Джеймс Рубин, который до декабря возглавлял центр, назвал этот шаг "односторонним актом разоружения" в информационной войне с Россией и Китаем.

"Информационная война является реальностью нашего времени, а искусственный интеллект только увеличит риски, связанные с ней", – отметил Джеймс Рубин.

По его оценкам, в течение прошлого года приблизительно 22 стран Европы и Африки подписали соглашения с США. Они стали частью программы администрации Джо Байдена по противодействию манипуляциям иностранных государств, которая имела целью сформировать общее понимание угрозы и сотрудничать со странами-партнерами над совместным ответом.

Читайте также на портале "Комментарии" — Европейский Союз рассматривает возможность введения новых санкций против около шести банков и энергетических компаний РФ. На этой неделе делегация ЕС посетит Вашингтон, чтобы обсудить возможность совместных действий. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Bloomberg".




