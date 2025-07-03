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США положили глаз на крайне важное сокровище в Украине: что происходит

16 июня правительство Украины дало старт допуску частных фирм к разработке гос месторождения лития "Добра"

3 июля 2025, 15:30
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Клименко Елена

Комиссия по организации заключения и выполнения соглашений о распределении продукции (СРП) приняла решение о целесообразности объявления инвестконкурса на литиевое месторождение Добра, расположенное в Кировоградской области, сообщила министер экономики Юлия Свириденко на своей странице в Facebook.

США положили глаз на крайне важное сокровище в Украине: что происходит

Фото: из открытых источников

По ее словам, этот объект может стать первым проектом, реализуемым в рамках соглашения между Украиной и США о стратегических минералах.

Свириденко отметила, что в ближайшее время будет сформирован полный пакет условий для проведения конкурса. Она подчеркнула, что месторождение Добра может войти в список инициатив, подпадающих под мандат совместного инвестиционного фонда, созданного по договоренности между Украиной и США. Его разработка может стать пилотным кейсом для совместного инвестирования.

В ходе обсуждений представитель американской компании TechMet, которая частично принадлежит правительству США, заявил о готовности инвестировать не только в поиск и добычу лития, но и в создание инфраструктуры для его обогащения в Украине.

Согласно данным The New York Times, еще 16 июня Украина разрешила старт процесса привлечения частного сектора к освоению литиевого участка Добра — в соответствии с соглашением, подписанным с США 30 апреля 2025 года.

Среди потенциальных участников конкурса журналисты упоминают инвестконсорциум, в который входит TechMet. Одним из ее инвесторов является миллиардер Рональд Лаудер, близкий к экс-президенту США Дональду Трампу.

В свою очередь, по результатам последних геологических изысканий, Полоховское месторождение в Кировоградской области оценивается более чем в 760 000 тонн эквивалента карбоната лития, что делает его одним из крупнейших в Европе.

Портал "Комментарии" уже писал, что народные избранники поддержали за основу законопроект об изменениях в Бюджетный кодекс (№ 13256), которые необходимы для реализации ресурсного соглашения между Украиной и США. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.



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