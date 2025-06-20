США отсрочили удар по Ирану: что сразу же произошло с ценами на нефть

Цены на нефть марки Brent 20 июня снизились практически на 2 доллара после того, как Белый дом отложил решение об участии США в ирано-израильском конфликте, но остаются в плюсе по сравнению с предыдущей неделей. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Цены на нефть. Фото: из открытых источников

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 1,89 доллара, до 76,96 доллара за баррель. Зато стоимость американской нефти марки WTI с поставкой в июле выросла на 53 цента, до 75,67 доллара за баррель. Стоимость американской нефти с поставкой в августе выросла на 17 центов, до 73,67 доллара за баррель.

19 июня цены подпрыгнули почти на 3%, поскольку Израиль бомбил ядерные цели в Иране, а Тегеран выпустил ракеты и беспилотники по израильской территории после того, как ночью атаковал больницу.

Вместе с тем, заявление Белого дома о том, что президент США Дональд Трамп решит в течение двух недель, вмешается ли Америка в ирано-израильскую войну или нет, развернуло цены на европейский нефтяной эталон Brent вниз.

Авторы публикации напомнили, что через Ормузский пролив вдоль южного побережья Ирана проходит от 18 до 21 миллиона баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки, и существует широкое беспокойство, что боевые действия могут повлиять на поставки сырья.

"Двухнедельный срок" – это тактика, которую Трамп использовал и в других ключевых решениях. Часто эти сроки истекают без конкретных действий, что приводит к тому, что цена на нефть остается высокой и потенциально может закрепить недавний рост", — сказал аналитик IG Тони Сикамор.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп не спешит присоединяться к обстрелам Израиля по территории Ирана. Ключевая причина – опасения, что в ближневосточной стране может возникнуть "еще одна Ливия". Об этом говорится в публикации "The New York Post".



