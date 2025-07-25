США и союзники готовятся к войне за Тайвань: что об этом говорит

США и союзники проводят рекордные учения в Австралии, готовясь к возможной войне с Китаем, но без конкретных гарантий защиты Тайваня. Об этом сообщает "Reuters".

Война за Тайвань. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что в июле в Австралии стартовали крупнейшие в истории страны совместные военные учения Talisman Sabre. Участие в них принимают 35 тысяч военных из 19 стран.

По словам генерал-лейтенанта армии США Джоэла Воуэлла, цель учений — подготовиться к возможным кризисам в Тихоокеанском регионе и сдержать потенциальные действия Китая, в частности в отношении Тайваня.

"Reuters" отмечает, что 2025 год уже стал рекордным по количеству и масштабам учений в регионе со времен Второй мировой. Их задача – продемонстрировать Пекину: в случае попытки вторжения на Тайвань Китай рискует столкнуться не только с США, а с целой группой вооруженных союзников.

Впрочем, за этим стоит сложная дипломатия. США не имеют юридических обязательств защищать Тайвань в случае нападения, как и Австралия, Япония или Филиппины. Несмотря на давление со стороны Вашингтона, ни одна из этих стран не хочет прямо обещать участие в конфликте с Китаем. Японский премьер, например, даже проигнорировал саммит НАТО, чтобы избежать давления.

Тайвань, понимая риски, повышает оборонный бюджет до 2,5% ВВП. США уже предупредили Тайбэй, что не будут поддерживать его, если он сам не будет прилагать все усилия и направлять все средства для своей защиты. Япония планирует поднять военные расходы до 2% ВВП только к 2027 году. Австралия, Южная Корея и Новая Зеландия тоже не спешат с обязательствами, хотя и участвуют в стратегических встречах с НАТО.

Хотя США публично демонстрируют готовность к действиям в Тихом океане, союзники осторожны, а Тайвань до сих пор остается без реальных гарантий защиты в случае агрессии Китая.

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