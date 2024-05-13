США и Китай собираются на переговоры в Женеву: что станет ключевой темой

14 мая представители США и Китая проведут встречу в швейцарской Женеве, чтобы обсудить новейшие модели искусственного интеллекта. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает издание "Reuters", со ссылкой на американских чиновников.

США и Китай. Фото: из открытых источников

Американские чиновники сообщили "Reuters", что политика США в отношении Китая не будет предметом переговоров, даже, если на них будут обсуждаться вопросы снижения рисков, связанных с новой технологией.

"Это первая встреча такого рода. Поэтому мы ожидаем, что обсудим весь спектр рисков, но не хотели бы упреждать никаких конкретных деталей", — высказался высокопоставленный представитель США журналистам накануне встречи, отвечая на вопрос об обсуждении ядерного оружия.

Как сообщают, по словам чиновника, быстрое развертывание Китаем возможностей искусственного интеллекта в гражданском, военном и национальном секторах безопасности часто подрывает безопасность США и их союзников, добавив, что переговоры позволят Вашингтону напрямую сообщить о своих опасениях.

"Чтобы быть очень четким, переговоры с Пекином не сосредоточены на продвижении любой формы технического сотрудничества или сотрудничества в приграничных исследованиях в любом вопросе. И наша политика защиты технологий не является предметом переговоров", — сказал один из чиновников.

Читайте также на портале "Комментарии" — правительство США внесло 37 китайских компаний в свой санкционный список, ссылаясь на соображения национальной безопасности, причем 11 компаний были обвинены в связях с шпионским воздушным шаром, который в прошлом году пролетал над Соединенными Штатами. Об этом сообщает "Kyodo".



