США и Китай собираются на переговоры в Женеву: что станет ключевой темой

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Кравцев Сергей
14 мая представители США и Китая проведут встречу в швейцарской Женеве, чтобы обсудить новейшие модели искусственного интеллекта. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает издание "Reuters", со ссылкой на американских чиновников.
США и Китай. Фото: из открытых источников
Американские чиновники сообщили "Reuters", что политика США в отношении Китая не будет предметом переговоров, даже, если на них будут обсуждаться вопросы снижения рисков, связанных с новой технологией.
Как сообщают, по словам чиновника, быстрое развертывание Китаем возможностей искусственного интеллекта в гражданском, военном и национальном секторах безопасности часто подрывает безопасность США и их союзников, добавив, что переговоры позволят Вашингтону напрямую сообщить о своих опасениях.
Читайте также на портале "Комментарии" — правительство США внесло 37 китайских компаний в свой санкционный список, ссылаясь на соображения национальной безопасности, причем 11 компаний были обвинены в связях с шпионским воздушным шаром, который в прошлом году пролетал над Соединенными Штатами. Об этом сообщает "Kyodo".
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