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США и Европа выставили дедлайн главному союзнику Кремля

По информации Axios, США и Европа ждут от Ирана готовности к соглашению ядерной сделки

16 июля 2025, 07:10
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Кравцев Сергей

США и Европа поставили дедлайн для заключения ядерной сделки Ираном. Иначе Тегеран ждут жесткие санкции. Об этом сообщает Axios.

США и Европа выставили дедлайн главному союзнику Кремля

США и ЕС. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на источники издание отмечает, что государственный секретарь США Марко Рубио и министры иностранных дел Франции, Германии и Великобритании во время телефонного разговора в понедельник, 14 июля, договорились установить конец августа как фактический срок достижения ядерной сделки с Ираном.

Если до этого срока соглашение не будет достигнуто, три европейских государства планируют запустить механизм "snapback". Он автоматически восстановит все санкции Совета Безопасности ООН против Ирана, которые были отменены в соответствии с соглашением 2015 года.

Процесс активации "snapback" длится 30 дней, и европейцы хотят завершить его до того, как Россия начнет председательство в Совете Безопасности ООН в октябре.

Иран в свою очередь стоит на своем, утверждая, что нет правовых оснований для повторного введения санкций, и в ответ угрожает выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия.

Стоит отметить, 22 июня США нанесли удары по трем ключевым ядерным объектам Ирана. Президент Дональд Трамп и министр обороны Пит Хегсет заявили, что ядерная программа Тегерана якобы была полностью уничтожена.

Однако, как сообщало издание CNN со ссылкой на разведку США, основные элементы иранской ядерной инфраструктуры остались невредимыми.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Ирана Масуд Пезешкиан получил ранение в ногу во время возможного авиаудара Израиля, совершенного по зданию Высшего совета национальной безопасности в Тегеране. Атака состоялась еще 16 июня и стала частью более широкой кампании Израиля против ядерных и ракетных программ Исламской Республики.




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Источник: https://www.axios.com/2025/07/15/iran-snapback-sanctions-nuclear-deal
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