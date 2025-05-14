Соединенные Штаты выразили нежелание видеть президента Украины Владимира Зеленского среди участников саммита НАТО, который состоится 24 июня в Гааге, сообщает итальянское агентство ANSA.

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На сегодняшний день официальные приглашения были направлены только четырем азиатским партнерам НАТО — Японии, Южной Корее, Австралии и Новой Зеландии.

По словам источников, большинство стран-членов Альянса были удивлены такой позицией Вашингтона. Ожидается, что этот вопрос может быть обсужден во время неформальной встречи министров иностранных дел, которая пройдет сегодня вечером, 14 мая, в Анталии. Впрочем, принятие каких-либо решений пока не предусмотрено.

ANSA также отмечает, что саммит НАТО в этом году может иметь крайне короткую повестку дня, в отличие от предыдущих лет, чтобы избежать конфликтов с экспрезидентом США Дональдом Трампом, чья позиция относительно войны в Украине и членства Киева в Альянсе остается противоречивой.

С момента полномасштабной агрессии России НАТО значительно расширила поддержку Украины — от поставок вооружений, боеприпасов и систем ПВО до учеб для ВСУ и передачи разведданных. Кроме того, союзники оказывают финансовую, гуманитарную и логистическую помощь. В то же время, НАТО не только поддерживает Украину, но и усиливает свои оборонные позиции на восточном фланге, чтобы сдержать Россию от дальнейшей эскалации.

На фоне этого Дональд Трамп недавно снова сделал противоречивое заявление: он допустил, что Крым может быть признан российским в рамках потенциального мирного соглашения с Украиной. Также он увязал стремление Киева вступить в НАТО с текущей войной.

Портал "Комментарии" писал, что российский диктатор Владимир Путин предложил Украине провести мирные переговоры 15 мая в Турции. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов лично прибыть на встречу.