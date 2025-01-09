Срок возвращения из СЗЧ продлили: сколько еще времени безнаказанно можно «наслаждаться свободой»

В четверг, 9 января, Верховная Рада приняла решение о продлении срока добровольного возвращения военных на службу после первого самовольного ухода из воинской части (СЗЧ) до 1 марта. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Телеграмме.

Возвращение из СЗЧ

В частности, соответствующая норма закреплена в законопроекте "О внесении изменений в Закон "О воинской обязанности и военной службе" об особенностях взятия граждан Украины на военный учет призывников и их медицинского осмотра при прохождении базовой общевойсковой подготовки". Этот закон поддержали 298 депутатов.

Известно, что изменения коснулись положений закона, в частности, пунктов в разделе "Заключительные положения", касающиеся СЗЧ.

Ранее оставившие часть без разрешения военнослужащие могли добровольно вернуться на службу без уголовной ответственности до 1 января 2025 года. Однако новое решение парламента продлевает этот срок до 1 марта.

При этом заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук поблагодарила народных депутатов за конструктивную позицию.

"Верховная Рада поддержала продление срока добровольного возвращения из СЗЧ. До 1 марта 2025 года. Благодарю народных депутатов за конструктивность и оперативность", — написала Верщук в Телеграмме.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ранее Ирина Верещук заявила, что проходит обсуждение идеи о продлении срока добровольного возвращения на службу военных после самовольного ухода из частей. В частности, она сообщила, что 1 января 2025 года истек срок для добровольного возвращения на службу по СЗЧ. Впрочем, по ее словам, идея состоит в том, чтобы продлить этот срок.





