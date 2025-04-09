Среди украинцев изменилась доля убежденных, что, несмотря на препятствия, Украина должна быть независимой

Большинство украинцев поддерживают идею независимости государства, несмотря на вызовы войны и социально-экономические трудности. Однако доля тех, кто убежден в необходимости сохранить суверенитет Украины в любых обстоятельствах, несколько снизилась. Об этом свидетельствуют результаты нового социологического опроса, проведенного Институтом социальной и политической психологии НАПН совместно с Ассоциацией политических психологов Украины.

Большинство считает, что Украина должна быть независимой

Согласно данным исследования, 80% считают, что даже при наличии серьезных препятствий, Украина должна оставаться независимым государством. Это несколько меньше по сравнению с прошлым годом, когда этот показатель превышал 85%.

Опрос показал существенные региональные отличия. Если на западе Украины мнение о независимости Украины, несмотря на любые вызовы, поддерживает подавляющее большинство опрошенных, то на юге с этим тезисом соглашаются 51,8% респондентов. Еще почти 30,2% жителей южных областей затрудняются в ответах.

Также опрос показал, что идеи национального самосознания и патриотизма остаются объединяющими для большинства украинцев. 74% респондентов уверены, что возрождение национального сознания поможет Украине стать могущественным государством. 7,4% опрошенных не согласны с такой позицией. На западе страны убежденность в силе патриотизма достигает 85,5%, тогда как на востоке и юге она несколько ниже – около 60%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об опросе, который показал трех главных кандидатов на выборах президента Украины.

Также "Комментарии" писали, что украинцы определили дату окончания войны.