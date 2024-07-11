logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Справедливо ли украинцам выключают свет: в Госэнергонадзоре сделали заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

Справедливо ли украинцам выключают свет: в Госэнергонадзоре сделали заявление

Руслан Слободян заявил, что Госэнергонадзор видит несколько областей, где могут использоваться несправедливые отключения света.

11 июля 2024, 14:40
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Глава Госэнергонадзора Руслан Слободян заявил, что учреждение начнет проверку операторов системы распределения электроэнергии по графикам почасовых отключений. Таким образом, учреждение узнает, справедливо ли осуществляется распределение электроэнергии в областях.

Справедливо ли украинцам выключают свет: в Госэнергонадзоре сделали заявление

В Украине проверят графики отключения света. Фото из открытых источников

Руслан Слободян сообщил, что Госэнергонадзор получает жалобы от украинцев и проверит нарушения по графикам отключений электроэнергии.

"Мы внимательно отслеживаем поток обращений граждан по поводу несправедливого распределения. И уже видим несколько областей, где, очевидно, в ближайшее время состоится углубленная проверка. На местах будет изучаться, как именно оператор системы распределения придерживался принципа социальной справедливости при распределении электроэнергии", — сказал Слободян.

По его словам, лидером по жалобам стала Днепропетровская область. Поэтому именно с нее будет начата проверка, после которой еще будет проведен аудит 5-6 других областей.

Глава Госэнергонадзора также отметил, что иногда отключение света вне графиков может быть оправдано и не будет считаться нарушением облэнерго. По словам Слободяна, такая ситуация может произойти во время аварийных отключений, происходящих вне графиков стабилизационных отключений электроэнергии.

"Есть обоснованные подозрения, что некоторые операторы системы распределения не совсем правильно применяли график почасовых отключений. Это мы тщательно проверим", — подчеркнул Слободян.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что названа дата, когда в Украине меньше будут выключать свет.

Также "Комментарии" писали о том, что Украина 4 июля передавала электроэнергию четырем странам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://sies.gov.ua/news/derzhenerhonahliad-zdiisnyt-pohlyblenu-perevirku-zastosuvannia-hrafikiv-vidkliuchen-ruslan-slobodian
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!

Ігор

11 июля 2024, 14:07

Перевірте, чому вдень, коли на всіх магазинах кафе і бізнес центрах і установах кондиціонери працюють на повну. Електротранспорт через 3 хвилини 5 чоловік везе. А в нічний час, з 23 до 7, коли нічний тариф, енергії тільки на 2 години є. Вся важка промисловість олігархів працює на повну. В них особливі постачальники, які з терпілами не працюють? Навіть в ці важки часі ми не в рівних умовах? Можливо тому нас і обмежують по 7 годин, а 2 дають? Бо в кого тоді навпаки?


Новости

Все новости