Справедливо ли украинцам выключают свет: в Госэнергонадзоре сделали заявление

Глава Госэнергонадзора Руслан Слободян заявил, что учреждение начнет проверку операторов системы распределения электроэнергии по графикам почасовых отключений. Таким образом, учреждение узнает, справедливо ли осуществляется распределение электроэнергии в областях.



В Украине проверят графики отключения света. Фото из открытых источников

Руслан Слободян сообщил, что Госэнергонадзор получает жалобы от украинцев и проверит нарушения по графикам отключений электроэнергии.

"Мы внимательно отслеживаем поток обращений граждан по поводу несправедливого распределения. И уже видим несколько областей, где, очевидно, в ближайшее время состоится углубленная проверка. На местах будет изучаться, как именно оператор системы распределения придерживался принципа социальной справедливости при распределении электроэнергии", — сказал Слободян.

По его словам, лидером по жалобам стала Днепропетровская область. Поэтому именно с нее будет начата проверка, после которой еще будет проведен аудит 5-6 других областей.

Глава Госэнергонадзора также отметил, что иногда отключение света вне графиков может быть оправдано и не будет считаться нарушением облэнерго. По словам Слободяна, такая ситуация может произойти во время аварийных отключений, происходящих вне графиков стабилизационных отключений электроэнергии.

"Есть обоснованные подозрения, что некоторые операторы системы распределения не совсем правильно применяли график почасовых отключений. Это мы тщательно проверим", — подчеркнул Слободян.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что названа дата, когда в Украине меньше будут выключать свет.

Также "Комментарии" писали о том, что Украина 4 июля передавала электроэнергию четырем странам.



