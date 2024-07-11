Справедливо ли украинцам выключают свет: в Госэнергонадзоре сделали заявление

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Slava Kot
Глава Госэнергонадзора Руслан Слободян заявил, что учреждение начнет проверку операторов системы распределения электроэнергии по графикам почасовых отключений. Таким образом, учреждение узнает, справедливо ли осуществляется распределение электроэнергии в областях.
В Украине проверят графики отключения света. Фото из открытых источников
Руслан Слободян сообщил, что Госэнергонадзор получает жалобы от украинцев и проверит нарушения по графикам отключений электроэнергии.
По его словам, лидером по жалобам стала Днепропетровская область. Поэтому именно с нее будет начата проверка, после которой еще будет проведен аудит 5-6 других областей.
Глава Госэнергонадзора также отметил, что иногда отключение света вне графиков может быть оправдано и не будет считаться нарушением облэнерго. По словам Слободяна, такая ситуация может произойти во время аварийных отключений, происходящих вне графиков стабилизационных отключений электроэнергии.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что названа дата, когда в Украине меньше будут выключать свет.
Также "Комментарии" писали о том, что Украина 4 июля передавала электроэнергию четырем странам.
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Ігор
11 июля 2024, 14:07
Перевірте, чому вдень, коли на всіх магазинах кафе і бізнес центрах і установах кондиціонери працюють на повну. Електротранспорт через 3 хвилини 5 чоловік везе. А в нічний час, з 23 до 7, коли нічний тариф, енергії тільки на 2 години є. Вся важка промисловість олігархів працює на повну. В них особливі постачальники, які з терпілами не працюють? Навіть в ці важки часі ми не в рівних умовах? Можливо тому нас і обмежують по 7 годин, а 2 дають? Бо в кого тоді навпаки?