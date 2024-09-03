Необычный дресс-код ввели в кафе в Германии: кому запрещено заходить

В городе Пфорцхайм, расположенном недалеко от Штутгарта, владелец популярного кафе запретил вход посетителям в спортивных штанах. Ламброс Петру, управляющий заведением с 1988 года, поясняет, что этот шаг был вынужденной мерой для поддержания порядка и комфорта в кафе.

Владелец кафе в Германии запретил вход в своё заведение в спортивных штанах

Петру утверждает, что проблема заключается не в одежде как таковой, а в поведении посетителей, предпочитающих спортивный стиль. Он отметил, что именно мужчины в джоггерах чаще всего становились причиной конфликтов и нарушений порядка, включая случаи оскорблений и даже актов вандализма.

"Проблема не в спортивных штанах, проблема в людях, которые их носят", — уточняет Петру.

Он добавил, что после введения запрета на спортивные штаны ситуация в кафе заметно улучшилась. По словам владельца, большинство клиентов отнеслись к нововведению с пониманием и поддержкой. Особенно положительно на изменения отреагировали женщины, которые теперь чувствуют себя в кафе более комфортно.

Однако не все согласны с таким подходом. Некоторые считают введение дресс-кода чрезмерной мерой и даже проявлением дискриминации. В Ассоциации общественного питания Dehoga Baden-Württemberg прокомментировали, что в рамках установленных правил владельцы ресторанов и кафе имеют право вводить собственные требования к внешнему виду гостей.

"В рамках правил заведения рестораторы могут устанавливать дресс-код для своего заведения, это не проблема", — сказали BILD в Ассоциации общественного питания Dehoga Baden-Württemberg.