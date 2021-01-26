logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 26.01.2021

BTC/USD

31782.20

ETH/USD

1288.15

LTC/USD

133.16

НБУ 26.01.2021

USD/UAH

28.30

EUR/UAH

34.40

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Создатель яда "Новичок" выпустит лекарство от коронавируса
commentss НОВОСТИ Все новости

Создатель яда "Новичок" выпустит лекарство от коронавируса

Разработчик является одним из создателей Новичка

сегодня, 15:15
Автор:

Гриниченко Дима

Один из создателей химического боевого яда "Новичок", которым были отравлены бывший сотрудник ЦРУ Сергея Скрипаль и его дочка, а также российский оппозиционер Алексей Навальный, Леонид Ринк заявил, что в ближайшее время собирается выпустить лекарство от коронавирусной инфекции, сообщает издание "Бабель" со ссылкой на "РИА-Новости".

Создатель яда "Новичок" выпустит лекарство от коронавируса

Фото: Reuters

Ринк рассказал о планах выпустить лекарственный препарат под названием "Иммофон", который, по его словам, является эффективным лекарством для борьбы с коронавирусом и другими инфекционными заболеваниями.

Химик заявил, что лекарство эффективно против вирусных болезней по причине того, что имеет свойство восстановления клеток после работы иммунитета. А именно, препарат устраняет уничтожение иммунитетом своего организма, что, по мнению многих исследователей, является основной причиной смертности от коронавируса.

Ученый отметил, что препарат, кроме борьбы с коронавирусом может быть эффективен против красной волчанки, лейкоза, заболеваний легких, аллергии, псориаза и артрита.

Создатель "Новичка" сказал, что новый препарат протестировали на 700 пациентах пожилого возраста и среди них не было ни одной смерти или ухудшения состояния.

Справка: Леонид Ринк является одним из создателей яда "Новичок". Он комментировал для российских СМИ отравление бывшего сотрудника ЦРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, а также отравление оппозиционера Алексея Навального, где в основном поддерживал версию российских властей и говорил, что после отравления "Новичком" Навальный бы не выжил.

Ранее "Комментарии" рассказывали, является ли Алексей Навальный реальной угрозой для Кремля.

Также Навальный присылал сообщение из заключения в изоляторе "Матросская тишина".


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://babel.ua/ru/news/58279-razrabotchik-novichka-planiruet-vypustit-lekarstvo-ot-koronavirusa-preparat-uzhe-testirovali-na-rossiyanah
Теги:
comments

Обусуждения

Мирослав

сегодня, 15:28

Може "розробник" не тільки випустить віки від коронавірусу, а й вже випустив сам коронавірус?

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ