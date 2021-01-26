Создатель яда "Новичок" выпустит лекарство от коронавируса

Один из создателей химического боевого яда "Новичок", которым были отравлены бывший сотрудник ЦРУ Сергея Скрипаль и его дочка, а также российский оппозиционер Алексей Навальный, Леонид Ринк заявил, что в ближайшее время собирается выпустить лекарство от коронавирусной инфекции, сообщает издание "Бабель" со ссылкой на "РИА-Новости".

Фото: Reuters

Ринк рассказал о планах выпустить лекарственный препарат под названием "Иммофон", который, по его словам, является эффективным лекарством для борьбы с коронавирусом и другими инфекционными заболеваниями.

Химик заявил, что лекарство эффективно против вирусных болезней по причине того, что имеет свойство восстановления клеток после работы иммунитета. А именно, препарат устраняет уничтожение иммунитетом своего организма, что, по мнению многих исследователей, является основной причиной смертности от коронавируса.

Ученый отметил, что препарат, кроме борьбы с коронавирусом может быть эффективен против красной волчанки, лейкоза, заболеваний легких, аллергии, псориаза и артрита.

Создатель "Новичка" сказал, что новый препарат протестировали на 700 пациентах пожилого возраста и среди них не было ни одной смерти или ухудшения состояния.

Справка: Леонид Ринк является одним из создателей яда "Новичок". Он комментировал для российских СМИ отравление бывшего сотрудника ЦРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, а также отравление оппозиционера Алексея Навального, где в основном поддерживал версию российских властей и говорил, что после отравления "Новичком" Навальный бы не выжил.

Ранее "Комментарии" рассказывали, является ли Алексей Навальный реальной угрозой для Кремля.

Также Навальный присылал сообщение из заключения в изоляторе "Матросская тишина".

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