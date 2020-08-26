Создатель химического оружия "Новичок" рассказал, чем могли отравить Навального

Один из основных разработчиков нервно-паралитического вещества “Новичок” Вил Мирзаянов заявил о том, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили другим веществом. Об этом он рассказал “Русской службе BBC”.



Мирзаянов считает, что тот диагноз, которые озвучили немецкие специалисты, напоминает отравление пестицидами. Что же касается “Новичка”, то у Навального не было признаков отравления этим химическим оружием: не было мышечных конвульсий, ухудшения зрения и прочих симптомов. Мирзаянов не исключает, что покушение могли осуществить с помощью не менее опасного яда: мол, в их институте в свое время разрабатывали другие опаснейшие препараты, существование которых остается загадкой.

Напомним, в штабе Алексея Навального рассказали о том, чем отравили российского политика в Томске и от чего он до сих пор находится в коме. По словам руководителя сети региональных штабов Навального Леонида Волкова, на жизнь оппозиционера покушались с помощью яда из той же группы, что и вещество “Новичок”. Именно с его помощью в Великобритании пытались убить бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Волков пишет о том, что "Новичок" - самый известный в мире ингибитор холинэстеразы. Год назад вещества нервно-паралитического действия запретили использовать во всем мире и признали химическим оружием.





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