Созданные искусственным интеллектом модели соревновались на конкурсе красоты: как выглядит победительница

Стали известны результаты конкурса красоты "Мисс искусственный интеллект" (Miss AI), в котором за победу соревновались 1500 компьютерных моделей, созданных с помощью искусственного интеллекта. Конкурс является частью новой программы наград World AI Creator Awards (WAICAs), организованной британской платформой Fanvue.

Состоялся конкурс Мисс Ши

Жюри, в состав которого вошли как люди, так и андроиды, оценивало финалистов по таким критериям, как "красота", "технологии" и "активность в социальных сетях". Соучредитель Fanvue Уилл Монанж отметил, что первый конкурс Miss AI вызвал "невероятный" интерес во всем мире.

По результатам конкурса первой победительницей стала Кенза Лейли, цифровая активистка из Марокко.

Судья конкурса, 25-летняя виртуальная блоггерша Айтана Лопес, объяснила победу Кензы ее гармоничной консистенцией лица и качеством деталей, таких как руки, глаза и одежда. Консистенция лица – это согласованность всех элементов лица, сгенерированного искусственным интеллектом.

Кенза Лейли — виртуальная блоггерша со 195 тысячами подписчиков в Instagram. Она ведет коммуникацию с аудиторией круглосуточно на семи языках, обсуждая стиль, права женщин и важные социальные темы. Она отметила, что всегда хотела с гордостью демонстрировать марокканскую культуру, постоянно предлагая дополнительные ценности своим подписчикам.

Кибердевушка заверила, что радуется победе, хотя и не испытывает эмоций, как люди. Она обещает использовать свою популярность для расширения прав женщин, защиты окружающей среды и распространения положительной информации об андроидах.

Известно, что Кензу создала Мэриам Бесса, 40-летняя разработчик из Касабланки. За победу ее проект получил 13 тысяч долларов.

"Это возможность выделить марокканских, арабских, африканских и мусульманских женщин в области технологий. И я счастлива, что могу отстаивать близкие мне темы через Кензу Лейли – права женщин и сестричество", – сказала разработчик в эксклюзивном интервью The Post.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на национальном отборе к конкурсу красоты "Мисс Вселенная" в Сеуле настоящей звездой стала 80-летняя модель Чой Сун Хва. Хотя она не смогла победить на конкурсе красоты, однако получила признание зрителей и выиграла награду за лучшее платье.



