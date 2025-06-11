Союзник России сделал подножку Путину: что происходит с ценами на нефть

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Кравцев Сергей
Цены на нефть обрушились на торгах в среду. Это произошло на фоне отсутствия спроса на "черное золото" со стороны Китая и увеличения добычи странами ОПЕК+, а также "переваривания" рынком результатов американо-китайских торговых переговоров. Об этом сообщает Reuters.
Цены на нефть. Фото: из открытых источников
Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 19 центов, до 66,68 долларов за баррель. Американская нефть марки WTI подешевела на 16 центов, до 64,82 долларов за баррель.
США и Китай договорились о рамочном соглашении для восстановления торгового перемирия и решения вопроса о снятии китайских экспортных ограничений на редкоземельные минералы, заявил министр торговли США Говард Лутник после двухдневных интенсивных переговоров в Лондоне.
В то же время, авторы публикации напомнили, что Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК) собирается увеличить добычу нефти на 411 000 баррелей в сутки в июле. При этом некоторые аналитики не ожидают, что рынок сможет поглотить эти избыточные баррели.
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