Союзник России сделал подножку Путину: что происходит с ценами на нефть

Цены на нефть обрушились на торгах в среду. Это произошло на фоне отсутствия спроса на "черное золото" со стороны Китая и увеличения добычи странами ОПЕК+, а также "переваривания" рынком результатов американо-китайских торговых переговоров. Об этом сообщает Reuters.

Цены на нефть. Фото: из открытых источников

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 19 центов, до 66,68 долларов за баррель. Американская нефть марки WTI подешевела на 16 центов, до 64,82 долларов за баррель.

США и Китай договорились о рамочном соглашении для восстановления торгового перемирия и решения вопроса о снятии китайских экспортных ограничений на редкоземельные минералы, заявил министр торговли США Говард Лутник после двухдневных интенсивных переговоров в Лондоне.

"С точки зрения того, что это означает для нефти, я думаю, что это устраняет некоторые риски, особенно для китайской экономики, и стабилизирует ситуацию для экономики США – оба эти фактора должны поддержать спрос на нефть и цену на нее", — сказал рыночный аналитик IG Тони Сикамор.

В то же время, авторы публикации напомнили, что Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК) собирается увеличить добычу нефти на 411 000 баррелей в сутки в июле. При этом некоторые аналитики не ожидают, что рынок сможет поглотить эти избыточные баррели.

"Рост спроса на нефть в странах ОПЕК+, особенно в Саудовской Аравии, может компенсировать дополнительное предложение со стороны группы в течение следующих месяцев и поддержать цены на нефть. Однако, учитывая, что любой рост спроса будет сезонным, мы все еще считаем, что цены на нефть марки Brent упадут до 60 долларов за баррель до конца этого года", — отмечает экономист по вопросам климата и сырьевых товаров Capital Economics Хамад Хусейн.

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