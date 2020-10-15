Совпадение? Не думаю! – новой главой Черниговской ОДА стала жена Руслана Хомчака

Как известно, сегодня в Чернигове Президент представил новую главу областной государственной администрации. Ею оказалась некая Анна Коваленко, которая является супругой Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Руслана Хомчака. Эту информацию она подтвердила в комментарии "Суспільному".



Фото: Суспільне

Женщина является уроженкой Киевской области, ей 29 лет. В 2014 году она была активисткой Майдана. Будучи советником трех министров обороны и министра информационной политики, Коваленко во время выборов прошла в Верховную Раду от фракции "Слуга народа". Год назад была назначена заместителем главы Офиса Президента по вопросам обороны, но уже в апреле текущего года была уволена с поста.

Руслан Хомчак родился во Львове в 1967 году. В рядах ВСУ проходит службу уже более 27 лет. С 2014 по 2015 год занимал должность командующего сектором "Б" в зоне АТО. С 2016 года был начальником штаба — первым заместителем командующего Сухопутными войсками. В мае 2019 был назначен начальником Генерального штаба ВСУ. С 27 марта 2020 года занимает должность Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины.





Ранее "Комментарии" писали о том, что от Зеленского начали публично требовать отставки главнокомандующего Хомчака.



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