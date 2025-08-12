Совет обороны Киева снова сорвался из-за отпуска Кличко: что произошло

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
В Киеве снова заблокирована работа Совета обороны столицы — на этот раз из-за отпуска одного из его сопредседателей, мэра города. Орган, который должен оперативно принимать ключевые решения безопасности и обороны, фактически парализован в критическое для страны время.
Совет обороны Киева
В настоящее время остаются нерешенными вопросы включения в состав Совета глав районных государственных администраций, что, в свою очередь, блокирует выполнение распоряжений и тормозит работу на местах. Речь идет о восстановлении поврежденной инфраструктуры, обустройстве укрытий и решении других организационных вопросов оборонного сектора столицы.
Такую затяжку называют вредной для функционирования Рады и опасной для безопасности Киева. Нынешняя система сопредседателей, когда отсутствие одного из них фактически парализует работу, ставит под угрозу своевременное принятие решений в военных условиях.