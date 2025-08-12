Совет обороны Киева снова сорвался из-за отпуска Кличко: что произошло

В Киеве снова заблокирована работа Совета обороны столицы — на этот раз из-за отпуска одного из его сопредседателей, мэра города. Орган, который должен оперативно принимать ключевые решения безопасности и обороны, фактически парализован в критическое для страны время.

Совет обороны Киева

В настоящее время остаются нерешенными вопросы включения в состав Совета глав районных государственных администраций, что, в свою очередь, блокирует выполнение распоряжений и тормозит работу на местах. Речь идет о восстановлении поврежденной инфраструктуры, обустройстве укрытий и решении других организационных вопросов оборонного сектора столицы.

Такую затяжку называют вредной для функционирования Рады и опасной для безопасности Киева. Нынешняя система сопредседателей, когда отсутствие одного из них фактически парализует работу, ставит под угрозу своевременное принятие решений в военных условиях.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Силы специальных операций Украины нанесли очередной удар по военной инфраструктуре оккупантов в Крыму. В ночь с 9 на 10 августа 2025 г. подразделения Движения сопротивления ССО уничтожили стационарный трассовый радиолокационный комплекс ТРЛК-10 "Скала-М" в районе села Абрикосовка на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.

"Скала-М" – это советско-российский комплекс, способный обнаруживать и сопровождать воздушные цели на расстоянии до 350 км, работая как в первичном, так и во вторичном режиме. Он играет ключевую роль в контроле воздушного пространства, в частности, на маршрутах и в подходящих зонах, обеспечивая работу систем управления воздушным движением.