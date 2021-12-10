Состояние богачей будут проверять по новым правилам: кого будут касаться такие изменения в Украине

В нашей стране будет создано новое спецподразделение, которое будет заниматься проверкой состояния богатых украинцев. Об этом идет речь в меморандуме финансового ведомства с МВФ. Планировалось, что "налоговый спецназ" будет работать с 1 декабря. Но пока этого нет, нужен соответствующий закон. Об этом сообщает медиа UBR.

В Украине создадут новое подразделение (фото из открытых источников)

Представители Государственной налоговой службы, отвечая на запрос представителей СМИ, отметили, что создание нового спецподразделения для проверок состояния состоятельных соотечественников будет возможно после того, как парламент примет необходимый для его работы закон.

В фискальном ведомстве отметили, что в нашей стране вступил в силу новый закон №1539 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины о стимулировании детенизации доходов и повышении налоговой культуры граждан путем введения одноразового (специального) добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет".

Кампания по "налоговой амнистии" проходит в нашем обществе с 1 сентября. Это – одноразовое декларирование активов физических лиц добровольно. Продлится компания до сентября 2022 года, то есть до этого времени налоговики принимают так называемые "нулевые декларации".

Вместе с тем, как отметил глава финансового ведомства Сергей Марченко, всех граждан, которые задекларируют свои активы во время кампании по "налоговой амнистии", не коснутся методы контроля за расходами и доходами.

По словам чиновника, 95 процентов жителей нашей страны фискальные методы контроля за приобретенным состоянием не коснутся. И вопросов у фискалов к ним не будет. В частности, тех украинцев, которые имеют 15 тысяч долларов отложенных в банках средств и живут в обычной квартире. Даже если люди не дадут объяснений, как они получили эти деньги. Их фискальные санкции не тронут.

В ведомстве объясняют, что новации применят к тем гражданам, которые нуждаются в задекларировании состояния. Это можно сделать прямо сейчас, перечислив деньги в банковское учреждение и оплатив 5%, или приобрести ОВГЗ с комиссией 2,5%.

Финансисты утверждают, что новый законопроект с соответствующими нормами может быть внесен на рассмотрение парламента еще до конца этого года.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в СНБО рассказали о госнадрах и оффшорах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!