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Сольский поставил точку в громком зерновом конфликте между украинским и польским правительствами, - политолог

Николай Сольский со своим польским коллегой Робертом Телусом договорились выработать в ближайшее время вариант взаимодействия по экспорту

сегодня, 12:38
Автор:
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Кравцев Сергей
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Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский смог разрешить спор между правительством Украины и Польшей со Словакией относительно экспорта зерновых, несмотря на значительное напряжение между премьер-министром Денисом Шмыгалем и его польским визави. Как сообщает портал "Комментарии", об этом написал политолог Владимир Сонюк в своем блоге на сайте Цензор.

Сольский поставил точку в громком зерновом конфликте между украинским и польским правительствами, - политолог

Николай Сольский


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“Этот успех – не случайность. Министр сельского хозяйства системно занимался этим вопросом еще весной. Проводил переговоры, консультации, привлекал специалистов. И вот теперь новость: Николай Сольский со своим польским коллегой Робертом Телусом обсудили ситуацию с блокированием экспорта украинского зерна — а также предложение Украины по ее урегулированию и договорились найти решение, учитывающее интересы обеих стран”, — подчеркнул Сонюк.

По его словам, министры договорились выработать в ближайшее время вариант взаимодействия по экспорту. Следующие переговоры пройдут в ближайшие дни. И, надеемся, на них будет поставлена точка в этом болезненном вопросе.

"Кроме того, благодаря усилиям главы Минагрополитики Словакия согласилась на создание системы лицензирования торговли зерном, что позволит снять запрет на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника", — добавил политолог.

Он подчеркнул, что украинскому министру добиться таких результатов было крайне нелегко.

“Мало кто понимает, насколько это был сложный путь, ведь правительство постоянно вставляло Сольскому палки в колеса – как давя на самого министра, так и раздражая наших партнеров публично. Вспомним только, как премьер-министр Денис Шмыгаль угрожал подать против Польши иск в арбитраж Всемирной торговой организации. При этом следует напомнить, что именно Шмыгаль, как писали СМИ, провалил переговоры с европейскими партнерами по экспорту наших зерновых”, — констатировал автор.



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Источник: https://censor.net/ua/blogs/3444865/solskiyi_zmg_vregulyuvati_zatyajniyi_zernoviyi_skandal_mj_uryadom_ukrani_ta_polscheyu
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