Соловьеву и компании большой привет: какое решение приняла ПАСЕ

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию с призывом ужесточить санкции против российских пропагандистов. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Владимир Соловьев. Фото: из открытых источников

Парламентарий отметил, ужесточение санкций касается телекомпании RT, Маргариты Симоньян, Владимира Соловьева, Ольги Скабеевой и других топовых российских пропагандистов.

Документ также признает РПЦ инструментом российского влияния и пропаганды.

Как уточнил Алексей Гончаренко, это все были его поправки к резолюции под названием "Пропаганда и свобода информации в Европе".

Читайте также на портале "Комментарии" — Европейский Союз решил ввести тематический режим санкций. Он будет посвящен гибридным угрозам со стороны Москвы. Об этом сообщает журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Х (Twitter).

Журналист отметил, послы Евросоюза 2 октября согласуют новый тематический режим санкций, нацеленный на российские гибридные угрозы. Он будет формализован на следующей неделе.

"Пока нет имен, но они будут добавлены в будущем", — проинформировал он.

Йозвяк сообщил, что изначально хотели ввести общий режим санкций, но в итоге согласились, что он будет сосредоточен на российских угрозах.

Также издание "Комментарии" сообщало – западные страны ввели санкции против России, чтобы ограничить доступ к роскоши и некоторым товарам, но оказывается, что россияне все еще могут покупать дорогие авто из Европы. Согласно данным Sky News, хотя прямые продажи автомобилей в Россию запрещены, они все равно попадают туда через соседние страны, особенно через Грузию.



