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Солнце и дождь: в каких регионах Украины на выходных будет прохладно

Какой будет погода в Украине

сегодня, 13:39
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Кречмаровская Наталия

На выходные синоптики прогнозируют теплую и комфортную температуру, однако будут и дожди.

Солнце и дождь: в каких регионах Украины на выходных будет прохладно

Иллюстративное фото

Синоптикиня Наталья Диденко подробно рассказала о погодных ожиданиях на выходные. По ее словам, в субботу, 22 марта, в Украине будет преобладать теплая погода с температурой днем в пределах +10+15 градусов. На крайнем востоке и в прибрежных районах будет свежее – от +9 до +12 градусов тепла. Дожди прогнозируются в Сумской области и вокруг Карпат.

Однако, по словам Наталки Диденко, все же будет преобладать в большинстве областей сухая погода.

"Поэтому завтра можно гулять, дышать хорошим весенним воздухом, грестись в садах, на огородах, клумбах и просто любоваться весной", — советует синоптика.

В воскресенье, 23 марта, синоптики также прогнозируют достаточно комфортную температуру воздуха, однако на западе и севере Украины будет прохладнее

Дождей в воскресенье будет больше, осадки ожидаются в западных, северных областях и Винницкой области. На остальной территории в воскресенье без существенных осадков.

В Киеве в субботу без осадков, днем до +14 градусов. В воскресенье в столице предполагается понижение температуры воздуха до +10+12 градусов, местами пройдет дождь.

"Пусть выходные будут с хорошим воздухом, без шашлычных и мусорных дымов, сделайте природе окружающий подарок — пусть он не задыхается, а подышит и полюбуется нежной весной вместе с нами", — призвала синоптикиня.

Напомним, что на территории ВДНХ, как писал портал "Комментарии", планируют создать Музей монументальной пропаганды. В Национальном комплексе "Экспоцентр Украины" объявили конкурс на исследование истории и концепции ВДНХ как советского идеологического пространства.




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Источник: https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/pfbid06yqVhhTP6aYU8xdrRDkoup3FScau3NDB1LgRrp1tqHMYv33xDCUUpXR2pYwhuzRMl?locale=uk_UA
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