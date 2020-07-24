Соглашение Зеленского с Путиным и выборы без гречки: какой была пятница

Предложение Путину. Президент Украины Владимир Зеленский предлагает своему коллеге из России Владимиру Путину подписать соглашение о прекращении огня на Донбассе. Это должно гарантировать режим тишины, который официально стартует в понедельник, 27 июля. Поставить подписи под документом должны и другие лидеры нормандской четверки - немецкий канцлер Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон, - считают в Офисе президента. Только в этом случае статус соглашений о режиме тишины будет максимально высоким. Среди пунктов, которые прописали в новом соглашении, - запрет на любые наступательные операции, разведку, стрельбу и работу снайперов. Нарушителей режима тишины переговорщики из ТКГ предлагают привлекать к дисциплинарной ответственности.

Деньги за террориста. Правоохранители обещают финансовое вознаграждение тем, кто поможет поймать полтавского террориста Романа Скрипника. Пока в полиции еще утверждают размер финансового вознаграждения за информацию, которая поможет копам поймать преступника с гранатой, который днем ранее захватил заложника и на полицейском автомобиле увез его в сторону Киева. Известно, что Скрипник скрывается в полях и лесах Полтавской области. Ищут его с помощью тепловизоров, авиации и кинологов. 32-летний мужчина уже объявлен в розыск, однако информации о том, вооружен ли Скрипник, у полицейских нет.

Карантин. По состоянию на сегодня, 24 июля, шесть регионов не отвечают критериям, которые являются основными в ослаблении ограничений. Так, Винницкая, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, а также Тернопольская области пока к смягчению карантина не готовы. В МОЗ поясняют, среди важных критериев, по которым и оценивали области, - загруженность больниц не более, чем 50%, среднее количество тестов ПЦР должно быть более 24 на 100 000 человек за последнюю неделю, а показатель динамики инфицирования не должен быть более 10%.

Расстрел на глазах у ребенка. В полиции прокомментировали резонансное убийство бизнесмена Игоря Плекана, которого расстреляли на глазах у семилетнего сына. Трагедия произошла возле села Артемовка Бориспольского района: киллер открыл прицельный огонь из пистолета по Тoyota Сamry, в которой находились 44-летний бизнесмен и его 7-летний сын. В результате нападения мужчина погиб, мальчика же киллер не тронул. На место происшествия отправили следователей и кинологов и сейчас устанавливают тех, кто может быть причастен к преступлению.

Выборы по-новому. Верховная Рада изменила правила игры на местные выборы 2020. В частности, это касается предвыборной агитации. Выбирать мэров и депутатов местных советов украинцы будут уже в октябре. Но продуктовых наборов, которые кандидаты так щедро раздавали перед голосованием ранее, в этот раз избиратели могут не дождаться. По крайней мере, законом вручать подобные подарки запрещено. Нардепы позарились даже, можно сказать, на святое. Гречка также оказалась среди "запрещенки". Как и алкоголь.

Если же новые правила, прописанные в избирательном законодательстве, не остановят кандидатов и они все равно пойдут с пакетами к электорату, прекратить это попытаются с помощью штрафов. За вручение продуктов во время предвыборной агитации светит штраф от трех с половиной до пяти тысяч гривен.

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