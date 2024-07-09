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Соглашение с РФ действует: у Ирана все больше нового смертоносного оружия

По информации Reuters, Иран значительно увеличил производство ракет из-за соглашения с РФ

сегодня, 12:17
Автор:
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Кравцев Сергей
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Иран расширил два ключевых объекта по производству баллистических ракет. Это произошло после соглашения с октября 2022 года, в рамках которого Тегеран якобы согласился поставлять эти ракеты России. Как информирует портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters", со ссылкой на двух американских исследователей, проанализировавших спутниковые фото, а также на трех неназванных иранских чиновников, ракетный арсенал страны уже является самым большим на Ближнем Востоке. Его оценивают более чем в 3000 ракет.

Соглашение с РФ действует: у Ирана все больше нового смертоносного оружия

Иран и Россия. Фото: из открытых источников

В частности, многие постройки окружены крупными земляными валами. По словам Джеффри Льюиса из Мидлберийского института международных исследований, это сделали для того, чтобы взрыв в одном здании не привел к детонации в соседних сооружениях. Льюис отметил, что расширение началось в Ходжире в августе прошлого года, а в Модарресе – в октябре.

Трое иранских чиновников на условиях анонимности подтвердили, что объекты расширяются с целью увеличения производства баллистических ракет. Некоторые из новых построек также позволят удвоить производство БПЛА.

Один из иранских чиновников раскрыл, что беспилотники и ракеты отправят в РФ, беспилотники – хуситам, еще некоторое количество ракет – ливанской Хезболли.

На спутниковых изображениях Planet Labs военной базы Модаррес в марте и производственного комплекса Ходжир в апреле видно более 30 новых сооружений.

Читайте на портале "Комментарии" — Иран впервые поставил России новые высокоточные авиабомбы Qaem-5 для ударов по Украине. Об этом говорится в материале немецкого таблоида "Bild".

Военный эксперт "Bild" по анализу открытых данных Юлиан Репке изучил видеозапись из Курской области, где разбился тяжелый иранский беспилотник Qods Mohajer-6.

По данным аналитика, именно этот дрон нес новейшие иранские управляемые авиабомбы Qaem-5 ("Каим-5"). Примечательно, что в Иране их взяли на вооружение только в 2019 году.

"Судя по всему, дрон должен был атаковать Сумскую область, но по неизвестной причине упал", — отметил Репке.

Также издание "Комментарии" сообщало – что ждет Иран после смерти президента Раиси: кто и как может воспользоваться ситуацией.




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Источник: https://www.reuters.com/world/middle-east/satellite-photos-show-iran-expanding-missile-production-sources-say-2024-07-08/
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