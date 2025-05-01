Соглашение об украинских ископаемых может стать большим фиаско для Трампа: что известно

30 апреля США и Украина подписали стратегическое соглашение о сотрудничестве в сфере недропользования. Однако, как отмечают аналитики, подлинная ценность украинских минеральных ресурсов до сих пор не определена достаточно точно.

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Президент США Дональд Трамп предполагал, что запасы украинских ископаемых могут оцениваться в триллионы долларов, тогда как Владимир Зеленский назвал их бесценными. В то же время эксперты отмечают, что реальная добыча критически важных материалов, таких как литий, уран, графит и титан, сопровождается сложной логистикой, требует масштабной инфраструктуры и значительных финансовых вложений.

Из-за войны, юридические риски и недостаток международных гарантий безопасности, иностранные инвесторы пока не спешат запускать масштабные проекты в Украине. Однако подписанное соглашение предусматривает создание специального Инвестиционного фонда реконструкции США и Украины, который должен ускорить экономическое восстановление страны и привлечь общие инвестиции.

Специалисты предупреждают, что запуск новых месторождений – дело не одного года. По словам экономиста Гарварда Вилли Ши, открытие шахты может занять более десяти лет. И хотя США пытаются снизить зависимость от Китая в сфере стратегических материалов, перспектива быстрого доступа к украинским недрам остается неопределенной.

Дополнительной проблемой является то, что большинство геологической информации о месторождениях осталось еще с советских времен, а подробные данные о ключевых ресурсах, таких как литий и титан, часто засекречены или устарели.

Портал "Комментарии" писал, что глава Белого дома Дональд Трамп может согласиться на поставку оружия Украине после подписания соглашения о недрах.