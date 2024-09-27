Содержание заключенного в Украине обходится вдвое дороже минимальной зарплаты

Средние ежемесячные расходы на содержание заключенного в Украине составляют 14165 гривен, что более чем вдвое превышает минимальную заработную плату. Основная часть этих средств направлена на финансирование работы уголовно-исполнительной службы.



Человек в наручниках. Фото: PxHere

По данным Министерства юстиции, расходы на одного заключенного выросли за последние семь лет в 3,3 раза: с 4258 гривен в 2016 году до 14165 гривен в 2023 году.

Расходы на заключенного

2016 год – 4257,8 грн;

2017 год – 5547,7 грн;

2018 год – 8575,9 грн;

2019 год – 9816,3 грн;

2020 год – 10772,3 грн;

2021 год – 12175,4 грн;

2022 год – 14170,8 грн;

2023 год – 14165,1 грн.

Минимальная зарплата также росла, но постоянно оставалась на уровне вдвое меньше суммы, потраченной на содержание осужденных.

Юрист Владимир Богатырь объяснил, что значительная часть этих средств покрывает расходы на содержание персонала, социальное обеспечение работников, обеспечение оперативной деятельности службы, материально-техническую поддержку учреждений и оплату коммунальных услуг и энергоносителей.

Согласно бюджетным документам на 2024 год, на программу исполнения наказаний выделено 8,7 млрд грн, из которых 99,5% – это потребительские расходы. а на коммунальные услуги и энергоносители — 912,1 млн. грн. сейчас составляет 7100 грн.





Напомним, в августе 2024 года средняя зарплата в украинских госорганах достигла 55,8 тысячи гривен. Это на 44,6% больше, чем в начале года, когда она составляла 38,6 тысячи гривен. Министерство финансов.

