logo

BTC/USD

109227

ETH/USD

4347.72

USD/UAH

41.37

EUR/UAH

48.47

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Соцопрос показал, откуда украинцы больше всего узнают новости
commentss НОВОСТИ Все новости

Соцопрос показал, откуда украинцы больше всего узнают новости

Совместный телемарафон имеет самый высокий уровень высказанного недоверия

1 сентября 2025, 13:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Telegram – продолжает оставаться главным средством получения информации об актуальных событиях для украинцев. Каналы постоянно читают 40% опрошенных, еще 12% делают это часто (4-5 дней в неделю). Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Соцопрос показал, откуда украинцы больше всего узнают новости

Telegram. Фото: из открытых источников

На второй позиции – видео в YouTube (32% пользуются часто или постоянно), Facebook (28%), совместный телемарафон "Единые новости" (25%) и чаты в Viber (25%).

Далее следуют новости и сообщения в TikTok — 22%, новости и сообщения Instagram — 19%.

Еще по 14% указали украинские общенациональные онлайн-медиа и телеканалы, которые не входят в телемарафон.

Украинские региональные онлайн-медиа и международные онлайн-медиа регулярно читают по 9% респондентов.

Около половины респондентов просматривают общественно-политические новости один или несколько раз в день.

Респонденты скорее не доверяют медийным источникам. Если сравнивать уровень доверия к источникам информации, то телеграмм-каналы и YouTube ощутимо опережают традиционные медиа — им доверяют, соответственно, 29% и 24%.

К другим источникам информации баланс доверия является отрицательным. Среди них большее доверие выражают к международным, украинским и региональным онлайн-медиа (16%), чатам в Viber, новостям и сообщениям в Facebook.

Самый низкий уровень доверия имеют газеты, журналы, новости и сообщения в TikTok, телеканалы, не входящие в телемарафон, и радио.

Совместный телемарафон имеет самый высокий уровень высказанного недоверия (30% не доверяют и 9% — скорее не доверяют).

Стоит отметить, опрос проведен 1-13 апреля 2025 года по заказу ОО "Львовский медиафорум" и International Media Support среди 2000 респондентов. Ошибка — не более 2,2%.

Читайте также на портале "Комментарии" — верят ли американцы в "скорый мир" в Украине: новый опрос.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ratinggroup.ua/news/media-aug2025
Теги:

Новости

Все новости