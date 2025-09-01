Соцопрос показал, откуда украинцы больше всего узнают новости

Telegram – продолжает оставаться главным средством получения информации об актуальных событиях для украинцев. Каналы постоянно читают 40% опрошенных, еще 12% делают это часто (4-5 дней в неделю). Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Telegram. Фото: из открытых источников

На второй позиции – видео в YouTube (32% пользуются часто или постоянно), Facebook (28%), совместный телемарафон "Единые новости" (25%) и чаты в Viber (25%).

Далее следуют новости и сообщения в TikTok — 22%, новости и сообщения Instagram — 19%.

Еще по 14% указали украинские общенациональные онлайн-медиа и телеканалы, которые не входят в телемарафон.

Украинские региональные онлайн-медиа и международные онлайн-медиа регулярно читают по 9% респондентов.

Около половины респондентов просматривают общественно-политические новости один или несколько раз в день.

Респонденты скорее не доверяют медийным источникам. Если сравнивать уровень доверия к источникам информации, то телеграмм-каналы и YouTube ощутимо опережают традиционные медиа — им доверяют, соответственно, 29% и 24%.

К другим источникам информации баланс доверия является отрицательным. Среди них большее доверие выражают к международным, украинским и региональным онлайн-медиа (16%), чатам в Viber, новостям и сообщениям в Facebook.

Самый низкий уровень доверия имеют газеты, журналы, новости и сообщения в TikTok, телеканалы, не входящие в телемарафон, и радио.

Совместный телемарафон имеет самый высокий уровень высказанного недоверия (30% не доверяют и 9% — скорее не доверяют).

Стоит отметить, опрос проведен 1-13 апреля 2025 года по заказу ОО "Львовский медиафорум" и International Media Support среди 2000 респондентов. Ошибка — не более 2,2%.

