Социологи выяснили, празднуют ли украинцы 8 марта

Популярность Международного женского дня 8 марта в Украине в последние годы упала – с 49% в 2017 году до 21% в 2024 году. В 2025 году позитивное отношение изменилось в рамках погрешности выборки – до 23%. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Праздник 8 марта. Фото: из открытых источников

"Это может свидетельствовать об определенной стабилизации отношения к празднику после периода резкого падения", — говорится в сообщении.

Как отмечают социологи, несмотря на общее снижение, 8 марта остается важным для части общества. Есть также определенная региональная дифференциация по региону, в котором респондент проживал до начала полномасштабной войны: на Западе праздник популярен среди 6% населения, в Центре среди 24%, на Юге — 32% и на Востоке — 40%. Пол и возраст не влияют на популярность этого праздника.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос среди 1000 респондентов 4-9 февраля 2025 года. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины (в то же время часть респондентов — это ВПЛ, которые переехали с оккупированных территорий). Также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

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