Собственные интересы больше всего: партию Порошенко обвинили в блокировании строительства блоков ХАЭС

Партия Петра Порошенко "Европейская Солидарность" выступает против достройки энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС не из-за заботы о национальных интересах, а из-за собственных экономических интересов. Такое мнение высказал политолог Валентин Гладких в комментарии РБК-Украина.



По его словам, позиция этой партии может быть обусловлена финансовыми выгодами ее членов, в частности, их бизнесом в сфере альтернативных источников энергии, таких как "зеленая" энергетика, газотурбинные электростанции или импорт электрической энергии.

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"Выступая против достройки атомной генерации, депутаты "Европейской Солидарности" не заботятся об энергосистеме или экономике страны. Они просто не хотят иметь конкурента в виде дешевой атомной энергии, которая бы уменьшила их прибыль от других видов генерации", — отметил эксперт.

Гладких добавил, что среди противников достройки ХАЭС есть те, кто имеет бизнес-интересы в "зеленой" энергетике, работает с газотурбинными станциями или занимается перепродажей импортной электроэнергии.

Политолог подчеркнул, что такая позиция есть результат бизнес-лоббизма, а не заботы о национальных интересах.





"Они фактически играют против интересов государства. Достройка ХАЭС могла бы снизить энергетическую зависимость Украины, снизить цены на электричество и стабилизировать энергосистему, но "Европейская Солидарность" блокирует этот процесс, поскольку им выгоднее зарабатывать на кризисной ситуации", – сказал он.

Напомним, что энергоблоки №3 и №4 Хмельницкой АЭС готовы на 75% и 25% соответственно. Их достройка позволила компенсировать потери от Запорожской АЭС и укрепить энергетическую стабильность страны.

"Комментарии" ранее писали, что энергоблоки №3 и №4 Хмельницкой АЭС будут работать на ядерном топливе, которое будет поставлять американская компания Westinghouse, аналогично остальным атомным электростанциям Украины. Об этом сообщила государственная компания "Энергоатом", опровергая появившиеся в сети недавние фейки.