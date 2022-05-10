Собирались в подвале и помогали ВСУ: как работал горсовет Бурыни на Сумщине в условиях оккупации

Сотрудники Буринского горсовета с риском для жизни доставляли в город гуманитарную помощь и деньги для выплаты пенсий. О жизни города во время оккупации рассказал Андрей Савчук, очевидец событий.

Савчук отметил, что Бурынь была оккупирована уже в первый день полномасштабного российского вторжения. Защищаться людям было нечем. Утром 24 февраля буринцы пошли в местный участок полиции, требуя, чтобы им выдали оружие. Там, по словам очевидца, ответили, что все оружие уже вывезено.

"Вообще они должны были, если городу угрожает оккупация, а они не могут сопротивляться, по крайней мере, вывезти свое все оборудование и уничтожить документацию. Этого не произошло, в первые дни их вообще не было видно, а потом они появились и начали по городу ходить в накидках с надписями "Полиция", – рассказывает Андрей Савчук.

Также по словам Андрея Савчука, полицейские не реагировали на случаи, когда российские оккупанты наносили горожанам телесные повреждения. Городской совет Бурыни никуда не разбежался и приложил все усилия, чтобы обеспечить людей всем необходимым. Мэр Виктор Ладуха смог организовать работу мэрии в условиях войны.

"Городской совет выехал из помещения, вывез всю аппаратуру и документацию и переехал в безопасное место, подвальное. Благодаря работе мэрии люди получали надлежащую гуманитарную помощь, город обеспечили продуктами, для пенсионеров получали денежное довольствие. На почту привозили средства, обеспечивали охрану этой доставки, поэтому что ни служба охраны, ни сотрудники полиции не были готовы к этому сделать", – отметил Андрей Савчук.

Он также рассказал, что при поддержке мэра после 24 февраля неоднократно оказывали гуманитарную помощь и Вооруженным силам Украины. Продукты для украинских защитников отвозили в районную военную администрацию Конотопа.

Предложение сотрудничать с оккупантами городской голова Виктор Ладуха отверг. 26 февраля мэру звонил по телефону заместитель руководителя местной полиции Дмитрий Анищенко, – рассказывает Андрей Савчук. Предлагал встретиться с назначенным россиянами так называемым "военным комендантом" Бурыни. Мэр отказался, а после освобождения города сообщил об этих фактах СБУ.

В конце апреля Служба безопасности задержала самого Виктора Ладуху, его заместителя Евгения Базима и депутата Буринского горсовета Александра Гудыменко. Им объявили подозрение в коллаборационизме. Мол, именно они снабжали оккупантов материальными ресурсами. Местные жители, свидетели оккупации, называют такие обвинения абсурдными и говорят о политическом заказе. Дело о "госизмене", по мнению буринцев, может быть продолжением давнего конфликта между мэром Ладухой и народным депутатом от "Слуги народа" Максимом Гузенко. Последний по дешевке обрабатывает на территории ОТГ почти полторы тысячи гектаров земли, которая в пользовании Конотопского исправительного центра №130. Бурынский мэр пытался забрать угодья в пользу общины и через аукцион получить за нее справедливую цену. В настоящее время, несмотря на арест председателя ОТГ, городской совет продолжает работу.

“Никакого хаоса нет и если оппоненты думают, что тем, что они смогли таким образом отстранить Виктора Борисовича от выполнения его функциональных обязанностей, ничего у них не получится. Команда работает, имеющиеся заместители работают на месте”, – сообщил Андрей Савчук.

Отметим, что Виктор Ладуха возглавляет Буринскую ОТГ с 2017 года, в 2020 году был переизбран. Он – участник двух Революций – Оранжевой и Достоинства, известный волонтер – помогал украинскому войску с началом российской агрессии еще с 2014 года, напрямую – 58-й бригаде ВСУ имени Гетмана Ивана Выговского, которая была создана на Сумщине. Он верен Православной Церкви Украины, является многолетним ктитором храма святых мучениц Веры, Надежды и Любви и матери их Софии ПЦУ.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!