Собираетесь рекламировать свой бизнес в Украине, не забудьте предложить скидку военным

"Вы не можете проводить успешный бизнес в Украине, если не предоставляете спецпредложений военным" — утверждают в своем исследовании эксперты Promocodius. И дело вовсе не в принуждении или ограничениях. Необходимость изменять маркетинговые стратегии вынуждена не военной диктатурой, а законами рынка и чрезвычайной консолидацией общества, демонстрируемой украинцами в последние годы.

Поддержка ВСУ





Данные анонимного опроса, проведенного командой Promocodius среди пользователей сервиса, свидетельствуют, что наличие у рекламной кампании бренда информации о донате не просто повышает лояльность аудитории, но и мотивирует потребителей тратить больше:





93% опрошенных всегда предпочитают компании, поддерживающие ВСУ

83% – готовы попробовать новый продукт или услугу, если организация поддерживает ВСУ

96% – готовы потратить больше, чем планировали, на товары или услуги брендов, поддерживающих ВСУ.













Результаты анонимного опроса свидетельствуют, что:

1. Военные активно используют скидки и программы лояльности:

95% военных ищут специальные скидки перед покупкой;

73% предпочитают использовать скидки на товары, связанные с военной сферой;

22% выбирают скидки на любые товары;

4% не ищут скидки активно, но пользуются ими по возможности;

1% отказываются от скидок или игнорируют их.



2. Наличие скидок и спецпредложений помогает повысить лояльность военных и их семей к бренду:

67% всегда предпочитают компании, предлагающие скидки военным;

43% готовы попробовать новый продукт или услугу, если компания предлагает скидку для военных;

96% готовы повторно совершить покупку или заказать услугу в компании, где получили скидку;

76% готовы потратить больше, чем планировали, на товары или услуги брендов, предлагающих скидку военным.





Интересно, что эта тенденция касается не только украинских компаний, но и международных брендов. Многие украинцы откровенно бойкотируют товары компаний, которые не перестали работать с российским рынком. Примером масштабности таких акций бойкота могут служить информационные скандалы вокруг Philips, Бондюэль и PepsiCo.

Стратегия на перспективу

Эксперты Promocodius прослеживают постепенный переход от формата донатов, когда компания перечисляет определенный процент прибыли на нужды какого-либо подразделения или армии в целом, к персональным скидкам и бонусам для военнослужащих и их семей.





Такая трансформация сначала касалась преимущественно поставщиков военных и спортивных товаров, электроники, медицинских услуг, но впоследствии скидки и программы лояльности для военных начали появляться в самых неожиданных областях, от недвижимости до развлечений. Размер скидок колеблется от 3 до 100%.





Интересно, что такой подход не только позволяет выразить благодарность и демонстрирует консолидацию общества. Он также обещает брендам, выбирающим для себя такую ​​стратегию, потенциальную прибыль и лояльную платежеспособную аудиторию.





Уже сегодня военные и их семьи составляют значительный сегмент потребительского рынка в Украине. Согласно данным, опубликованным в 2024 году, численность вооруженных сил Украины составляет примерно 900,000 активных военных и 1,2 миллиона резервистов. Вероятно, пока идет война, количество людей, прямо или косвенно причастных к военным действиям, будет только увеличиваться. Более того, военные и их семьи – это не просто большая группа людей, а консолидированное сообщество, где прекрасно работает принцип "привлеките к себе 1 клиента и он приведет еще 10".