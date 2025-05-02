Со свободой прессы в Украине не все хорошо: о чем говорит обновленный рейтинг

Украина за последний год опустилась на одну позицию в рейтинге свободы прессы, который составляет организация "Репортеры без границ" (RSF). Сейчас Украина на 62 месте (из 180).

Рейтинг свободы прессы. Фото: из открытых источников

"В Украине, где российское вторжение сделало доступ к надежной информации важнее, чем когда-либо, около 90% редакций выживали благодаря грантам, преимущественно из США. Отказ от этой помощи поставил под угрозу надежное освещение российских военных преступлений и коррупции, тогда как у Кремля есть значительные средства для распространения своей пропаганды", – говорится в отчете.

В 160 из 180 стран, оцененных в рейтинге, средства массовой информации достигают финансовой стабильности "с трудом" — или "в общем не достигают". Кроме того, новостные агентства закрываются из-за экономических трудностей почти в трети стран мира. Это касается США (57 место, понижение на 2 места), Туниса (129 место, понижение на 11 мест) и Аргентины (87 место, понижение на 21 место).

Первая десятка лидеров по уровню свободы прессы выглядит так: Норвегия, Эстония, Нидерланды, Швеция, Финляндия, Дания, Ирландия, Португалия, Швейцария, Чехия.

Украина находится на 62-м месте между Южной Кореей и Бразилией. В Европе и Центральной Азии, говорится в отчете, независимые СМИ столкнулись с беспрецедентным экономическим кризисом, усугубленным резким прекращением американской помощи и растущим влиянием российской пропаганды.

Десятка аутсайдеров рейтинга: Эритрея (последнее 180 место), Северная Корея, Китай, Сирия, Иран, Афганистан, Туркменистан, Вьетнам, Никарагуа, Россия (171 место).

Стоит отметить, что для России это самый плохой показатель за всю историю Индекса, состоящий из 2002 года.

"В России произошло наиболее резкое падение показателей свободы печати среди стран Восточной Европы и Центральной Азии, особенно по правовым и политическим показателям. Это резкое ухудшение отражает все более репрессивное использование режима судебных инструментов для подавления независимой журналистики", – заявили в организации.

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