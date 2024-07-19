Со слезами радости: 12 украинских детей вернули домой

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил об успешном возвращении 12 украинских детей с временно оккупированных территорий Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Дети вместе с семьями уже находятся на подконтрольной Украине территории, где им необходима помощь и поддержка.

На Родину удалось вернуть еще 12 украинских детей





Жизнь под оккупацией: принудительная паспортизация, депортации и пытки

Вернувшиеся семьи рассказали о тяжелых условиях жизни под российской оккупацией. Оккупационная "власть" принудительно навязывала получение российских паспортов, лишая граждан без "новых документов" социальных гарантий и медицинской помощи. Дети с врожденными пороками не получали необходимого лечения, а родителям предлагали отправить их на "реабилитацию", часто оказывавшуюся депортацией.

В школах на оккупированных территориях проводилась активная пропаганда русского мира. Детей допрашивали без родителей, применяя методы пыток.

“По словам возвращенных, россияне на ТОТ задерживают, бьют, пытают током, оказывают психологическое давление на взрослых, а детей допрашивают без родителей и также применяют методы пыток. Также регулярно проводят безосновательные обыски в домах местных жителей”, – написал Лубинец.





История возвращения: мечта о будущем в Украине

Один из возвращенных ребят рассказал, что выехал с оккупированной территории, чтобы осуществить свою мечту – стать украинским спасателем и получить образование в мечтательном заведении высшего образования.





“Если ваш ребенок исчез, и вы как законный его представитель не знаете его места нахождения — обязательно сообщите об этом факте Национальную полицию Украины по номеру 102. Если же Вы убеждены, что ребенка депортировали на РФ, находится ли он на ТОТ, то кроме полиции, следует сообщить”, — отметили в Офисе Омбудсмана Украины.

