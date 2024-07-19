Со слезами радости: 12 украинских детей вернули домой

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Черновалова Кристина
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил об успешном возвращении 12 украинских детей с временно оккупированных территорий Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Дети вместе с семьями уже находятся на подконтрольной Украине территории, где им необходима помощь и поддержка.
На Родину удалось вернуть еще 12 украинских детей
Вернувшиеся семьи рассказали о тяжелых условиях жизни под российской оккупацией. Оккупационная "власть" принудительно навязывала получение российских паспортов, лишая граждан без "новых документов" социальных гарантий и медицинской помощи. Дети с врожденными пороками не получали необходимого лечения, а родителям предлагали отправить их на "реабилитацию", часто оказывавшуюся депортацией.
В школах на оккупированных территориях проводилась активная пропаганда русского мира. Детей допрашивали без родителей, применяя методы пыток.
Один из возвращенных ребят рассказал, что выехал с оккупированной территории, чтобы осуществить свою мечту – стать украинским спасателем и получить образование в мечтательном заведении высшего образования.
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