Сняла лифчик и упала с авто: фанатка из Колумбии оконфузилась на ЧМ-2026 (ФОТО)

Победа сборной Колумбии на Чемпионате мира-2026 завершилась не только празднованиями на улицах, но и опасным инцидентом, быстро облетевшим социальные сети. Во время празднования одна из болельщиц, выдвинувшись из окна автомобиля, потеряла равновесие и упала на проезжую часть.

Колумбийская фанатка выпала из машины

Инцидент произошел после победы Колумбии над Ганой со счётом 1:0 в матче плейоф. На видео, активно распространяющееся в сети, видно, как женщина, празднуя успех своей команды, выдвинулась из пассажирского окна автомобиля. Во время празднования она обнажила верхнюю часть тела, сняв бюстгальтер. Девушка принялась им махать над головой, а когда автомобиль начал двигаться, не удержалась и упала спиной на дорогу.

После падения болельщица несколько секунд оставалась лежать на асфальте, а затем попыталась самостоятельно подняться. На помощь ей сразу бросились находившиеся рядом пассажиры автомобиля и прохожие.

По информации местных СМИ, женщину доставили в ближайшую клинику. Медики диагностировали у нее незначительные ушибы, порезы и сотрясение мозга. После обследования ее оставили под наблюдением врачей на ночь, а уже на следующий день выписали.

Сам матч стал историческим для колумбийской сборной. Единственный гол Джона Ариаса принес команде минимальную победу над Ганой и вывел ее в 1/8 финала чемпионата мира. Однако уже в следующем раунде турнира Колумбия уступила Швейцарии и завершила свои выступления.

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