Снизится ли в 2024 году международная помощь Украине: прогноз Fitch

Международная помощь Украине на 2024 год будет ниже 2023 года. Как передает портал "Комментарии", такие прогнозы дает рейтинговое агентство Fitch.

Помощь Украине. Фото: из открытых источников

В то же время, по оценкам аналитиков, уменьшение помощи будет незначительным.

"Несмотря на политические риски по утверждению обещанного финансирования, бюджетная помощь на 2024 год будет лишь немного ниже 43 миллиардов долларов, запланированных на 2023 год", — прогнозирует Fitch.

Долгосрочные предложения включают кредит ЕС для Украины на сумму 50 млрд евро до 2027 года, а также общие гарантии финансирования официального сектора, которые лежат в основе EFF МВФ.

"Условия МВФ на первом этапе программы незначительны, и мы видим ограниченный риск того, что они помешают выплате средств Фонда в следующем году", — говорится в прогнозе.

В то же время Fitch Ratings видит большую неопределенность финансирования с 2025 года, частично из-за избирательного цикла в США, потенциальной усталости доноров, остаточные риски относительно планов финансирования ЕС.

"Мы видим большую неопределенность финансирования с 2025 года, частично из-за избирательного цикла в США, возможность большей усталости доноров, остаточные риски относительно планов финансирования ЕС и вероятность того, что внутренний банковский сектор не будет развиваться дальше увеличить свой государственный долг", — отмечает агентство.

Fitch прогнозирует, что государственный долг вырастет до 94,5% ВВП на конец 2024 года с 84,1% на конец 2023 года (и 48,9% на конец 2021 года), что значительно превышает среднее значение для рейтинга "B"/"C"/"D". суверенов, 70,7%. Прогнозы не включают потенциальную процедуру реструктуризации долга, параметры которой остаются неопределенными.

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