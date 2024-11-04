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Снежная погода: что сегодня будет делаться по всей Украине

Прогноз погоды в Украине на 4 ноября опубликовали синоптики

сегодня, 08:06
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Недилько Ксения

Сегодня в некоторых областях прогнозируется почти зимняя погода: в восточных и северо-восточных областях умеренный мокрый снег и дождь; на остальной территории небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Украинского гидрометцентра.

Снежная погода: что сегодня будет делаться по всей Украине

Карта погоды. Фото: Укргидрометцентр

Ожидается облачная с прояснениями погода.                    

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в Украине, кроме Закарпатья, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 3° до 2° мороза, в северной части 0-5° тепла; днем 4-9 ° тепла, на юге страны 8-13 °.             

В Харькове и Харьковской области уже пошел первый снег. В городе по состоянию на утро, несмотря на погодные условия, коммунальщики убирают последствия ночных вражеских прилетов.                

Ранее портал "Комментарии" сообщал:              

Вчера поздно вечером в Харькове раздались мощные взрывы. Из-за авиаударов ФАБ-250 из УМПК в Харькове повреждены супермаркет, жилые многоэтажки, нежилые помещения, остекление окон в зданиях на рынке. Взрывные ранения и другие травмы получили 14 человек, среди которых четверо полицейских. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Полиции Харьковской области.

Также известно, что прямое попадание произошло в трамвайные пути, которые уже чинят коммунальщики.

На месте происшествия работали подразделения ГСЧС, обследовавшие поврежденные дома. Психологи ГСЧС оказывали помощь пострадавшему населению.                 

Детали и фото – по ссылке.                       



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