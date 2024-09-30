Снег и "минусовая" погода: в Украине идет сильное похолодание

1 октября в Украине прогнозируется прохладная, а иногда даже морозно-холодная погода. По данным Укргидрометцентра, на севере, в центральных, Харьковской и южных областях ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности из-за сухой погоды.

Погода в Украине (фото из открытых источников)

Синоптик Наталья Диденко предупреждает , что в Украине температура воздуха станет опускаться до нулевых показателей, а в Карпатах возможен даже мороз. В отдельных регионах дневная температура поднимется до 20…26°C, а на западе будет прохладно — от 9 до 13°C. Сильные дожди покроют территорию страны с 4 по 6 октября.

Подробный прогноз погоды на 1 октября.

Температура воздуха: Западные области, Житомирская, Винницкая: ночью 3... 8°C, днем 8... 13°C. Южные области: ночью до 17°C, днем 17...22°C. восточные области: днем температура до 25°C. Карпаты: на высокогорье возможен дождь и мокрый снег, ночью от 3°C до -2°C, днем 4...9°C.

Дожди ожидаются в западных регионах, Житомирской, Винницкой, Одесской, Херсонской областях и в Крыму. Ветер – северо-западный и восточный, 7-12 м/с, а в восточных, Запорожской и Одесской областях – сильные порывы до 15-20 м/с.

Температурные показатели по регионам: Львовская область: самая низкая температура — 5... 9°C. Николаевская и Херсонская области: теплее всего — 15...26°C.



Таким образом, первый день октября будет в основном прохладным и влажным, а в Карпатах следует ожидать ухудшения погодных условий из-за возможных заморозков и осадков в виде мокрого снега.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что где установлен новый температурный рекорд . Нынешним летом Национальный парк Долина Смерти установил новый рекорд: средняя суточная температура достигла небывалых 40,3 °C, превысив предыдущие максимумы. Столбики термометров не опускались ниже 26,6 °C даже ночью, а в июле было зафиксировано девять дней с температурой более 51,7 °C.