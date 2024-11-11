Снег, дожди, мороз: Украина скоро атакует сильное похолодание

12 ноября в Украине ожидается туманная и в основном сухая погода, сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине (фото из открытых источников)

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о прохладной погоде – температура днем достигнет 8-10°C, а в Киеве максимальная температура составит около 5°C. 13-14 ноября по Украине прогнозируется дождь и мокрый снег.

Синоптики предполагают облачную с прояснениями погоду в Украине. В Карпатах возможен снег с дождем, а на западе страны — туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

"Температура ночью будет колебаться от 3° тепла до 2° мороза, днем — 2-7° тепла. На юге ночью от 0 до 5°C, днем — 6-11°C", — говорится в сообщении.

Согласно данным meteoprog, теплее всего будет в Херсонской области — там температура воздуха поднимется до 3... 10°C. Холоднее всего ожидается в Черниговской области с температурой от -1 до 7°C.

В Киеве 12 ноября прогнозируют облачную с прояснениями погоду без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

"Температура ночью составит от 1 до 3°C тепла, днем — 4-6°C", — добавляет Укргидрометцентр.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Украину скоро накроет "грязное" облако из Европы . Облако загрязненного воздуха движется в направлении Украины, и уже к концу следующей недели качество воздуха ухудшится в ряде городов. По данным погодного радара Ventusky, особое внимание требует ситуация 15 ноября. В этот день уровни загрязнения будут повышены, хотя и не по всей территории страны.

По прогнозу, в таких городах, как Черновцы, Каменец-Подольский, Новоград-Волынский, Хмельницкий и Ивано-Франковск воздух будет нездоровым для чувствительных групп населения, с показателями загрязнения до 55 мкг/м³.

