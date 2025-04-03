Снег до 15 см и минусовые отметки на термометрах: украинцев предупредили о возвращении зимы

На выходных в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

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Согласно прогнозу, в результате продвижения арктического воздуха с севера Европы и формирования активного циклона на территории Украины погода значительно ухудшится.

6-7 апреля в западных областях, а также Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях пройдут умеренные и местами сильные осадки в виде мокрого снега и снега. Ожидается временное образование снежного покрова высотой от 3 до 15 см, а на дорогах появится гололедица.

В западных регионах также предполагается усиление ветра до 15-20 м/с. Температура ночью снизится до 0…-6°C, а в Карпатах будет мороз до -10°C.

С 8 по 10 апреля похолодание с ночными заморозками охватит большую часть страны.

В гидрометцентре предупреждают, что такие погодные условия могут усложнить работу энергетических, коммунальных и строительных предприятий, а также вызвать проблемы с движением транспорта на дорогах.

На западе Украины, в частности, во Львове, ухудшение погодных условий начнется уже сегодня. До конца 3 апреля во Львове возможны порывы северо-восточного ветра до 15-20 м/с. Ночью и утром 4 апреля в отдельных районах может появиться туман, а на дорогах гололедица. Во Львовской области объявлен I уровень опасности (желтый).

Ранее "Комментарии" уже писали, что австралийские врачи рассказали о положительном влиянии холодной погоды на здоровье. К примеру, понижение температуры на улице может иметь благотворный эффект на работу головного органа центральной нервной системы.