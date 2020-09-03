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СНБО планирует увеличить расходы на оборонный сектор в 2021 году

Ссылаясь на длительную военную агрессию на Донбассе, Данилов отметил важность перевооружения армии, усиление разведывательных возможностей, кибербезопасности, поддержки отечественного ОПК

сегодня, 23:47
Автор:

Дмитрий Симоненко

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Министерство финансов изучает вопрос об увеличении оборонного финансирования в 2021 году. Об этом он заявил сегодня во время совещаний и по оборонного бюджета на 2021, сообщает пресс-служба ведомства.

Данилов отметил, что, исходя из имеющихся угроз, не представляется возможным уменьшать существующий уровень финансирования сектора безопасности и обороны.

СНБО планирует увеличить расходы на оборонный сектор в 2021 году

Фото: пресс-служба СНБО

Ссылаясь на одну из главных угроз национальной безопасности - длительную военную агрессию на Донбассе - Секретарь СНБО отметил важность перевооружения армии, усиление разведывательных возможностей, кибербезопасности, поддержки отечественного ОПК.

Также стало известно, что во время совещания его учасники обсудили потребности субъектов сектора безопасности и обороны в финансировании на следующий год, акцентировав на приоритетных направлениях.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что, по мнению СНБО, местные выборы в Украине, которые должны состояться этой осенью, могут стать одними из самых сложных за последнее время. Причина - рост эпидемической угрозы.


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