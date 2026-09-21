Сначала удар по Москве, потом встреча с Трампом: что Зеленский привезет на переговоры

В ночь перед разговором с Трампом Украина ударила по Московскому НПЗ. Зеленский этого не скрывал – наоборот, перечислил, чем работали: Фламинго, Пеликан, Паляница, Февраль и еще полдесятка названий. Все свое. Неделю назад Трамп на собственном гольф-поле просил Зеленского об одной вещи: не бить по российскому дизелю, потому что в Америке дорожает горючее. Удар по Москве случился. Встреча после этого не исчезла – она появилась. В воскресенье вечером Зеленский написал, что договорился с Трампом о встрече в Нью-Йорке и что она может многое изменить. Об этом рассказал эксперт-международник Илия Куса.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Эксперт отмечает, интересное здесь не в том, что встреча будет. Интересно, что она стала нужна именно сейчас. Еще в субботу Зеленского не было в перечне двусторонних встреч Трампа на полях Генассамблеи, и американский президент в Нью-Йорке менее двух суток. Но строчка в графике здесь второстепенна. Встреча появляется или не появляется не потому, что помощники не дотянули, а потому, сколько она стоит тому, кто на нее соглашается.

"А стоит она сейчас дороже, чем весной. Киев приезжает не с просьбой о сочувствии, а со счетом, на котором каждый пункт принимает лично Трамп. Перехватчики против баллистики – Зеленский прямо говорил, что нужны пакеты баллистики от американцев. Подписанный за день до разговора закон Грэма – право на пошлины до 100% против покупателей российской нефти, само собой разумеющееся право. Взаимная остановка ударов по энергетике – то, что Трамп уже объявлял у себя в соцсети, так и не получив ничего похожего на согласие Москвы", – отметил эксперт.

По его словам, изменилась и позиция, по которой этот счет представляют. Дальнобойность, которой накрыли Московский НПЗ, украинская: ее не нужно ни с кем согласовывать, и остановить ее можно только просьбой. На Лиманском направлении Третий армейский корпус Белецкого завершил второй этап операции "Вивальди" — по их данным, 125 квадратных километров и несколько населенных пунктов. Кушнер же на прошлой неделе в Киеве сам сказал, что территориальные позиции сторон зависят от динамики на фронте. Этим аргументом линию, нарисованную в Москве, теперь можно двигать назад.

Эксперт отмечает, что для Трампа складывается неудобная арифметика. Применить пошлины – это поднять цены на американских заправках за 6 недель до выборов в Конгресс, поэтому подпись и применение он развел во времени. Дать перехватчики – отдать дефицитный товар, на который есть желающие в других театрах. Зато единственное, что он просил у Киева, – прекратить удары по дизелю, то есть сдать тот рычаг, который и сделал разговор с Киевом важным. Встреча, где все это складывается в одну таблицу – встреча, где придется отвечать конкретно, а не в целом о мире.

Влечет ли Белый дом с двусторонней сознательно или это обычная протокольная задержка, из открытых данных не видно. Но вывод от этого не зависит. Вес Украины в Нью-Йорке создается не в Нью-Йорке, а на Лиманском направлении и российских НПЗ. И здесь есть симметрия, с которой нам жить: наш сильнейший козырь и главный предмет американских просьб – это одно и то же. Поэтому в наших руках не повестка дня встречи, а единственное решение: не отдавать этот козырь раньше, чем за него заплатят.

Также издание "Комментарии" сообщало – детали разговора Трампа и Зеленского: президент США жестко настаивал на одном вопросе.



