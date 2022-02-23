Сможет ли Украина отстоять подконтрольные территории Донецкой и Луганской областей: народное мнение

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Елизавета Черных
В понедельник, 21 февраля, российский президент Владимир Путин в телеобращении заявил о необходимости "незамедлительно признать суверенитет "ЛНР" и "ДНР". В тот же вечер глава Кремля поставил подпись под соответствующими указами. Кроме того, накануне он сделал заявление, что РФ признала "Л/ДНР" в тех границах, которые обозначены в их "конституциях". А это Донецкая и Луганская области целиком.
ВСУ - фото: 24 канал
Эксперты отмечают, что признание псевдореспублик в таких границах может привести к активизации военных действий со стороны российской армии. Очевидно, что РФ попытается "отбить" территории Луганской и Донецкой областей. В таком случае возможны потери в рядах ВСУ и среди мирного населения.
Члены клуба "Комментарии" в Facebook оценили события последних дней и высказали мнение, сможет ли Украина отстоять подконтрольные территории Донецкой и Луганской областей.
Так, практически все пользователи безусловно уверены, что нашему государству удастся не только защитить от агрессора прифронтовые территории, но и вернуть оккупированные. Украинцы верят в Вооруженные силы и высказывают надежду на лучшее:
При этом некоторые пользователи задаются вопросом, "нужны ли эти территории Украине?". По их словам, украинская власть давно продемонстрировала обратное, а некоторые называют кровопролитие за Донецкую и Луганскую области "слишком высокой ценой".
Ранее на портале "Комментарии" — Путин выдвинул ряд требований Украине: шантаж или угроза большой войны.
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