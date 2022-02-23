Сможет ли Украина отстоять подконтрольные территории Донецкой и Луганской областей: народное мнение

В понедельник, 21 февраля, российский президент Владимир Путин в телеобращении заявил о необходимости "незамедлительно признать суверенитет "ЛНР" и "ДНР". В тот же вечер глава Кремля поставил подпись под соответствующими указами. Кроме того, накануне он сделал заявление, что РФ признала "Л/ДНР" в тех границах, которые обозначены в их "конституциях". А это Донецкая и Луганская области целиком.

ВСУ - фото: 24 канал

Эксперты отмечают, что признание псевдореспублик в таких границах может привести к активизации военных действий со стороны российской армии. Очевидно, что РФ попытается "отбить" территории Луганской и Донецкой областей. В таком случае возможны потери в рядах ВСУ и среди мирного населения.

Члены клуба "Комментарии" в Facebook оценили события последних дней и высказали мнение, сможет ли Украина отстоять подконтрольные территории Донецкой и Луганской областей.

Так, практически все пользователи безусловно уверены, что нашему государству удастся не только защитить от агрессора прифронтовые территории, но и вернуть оккупированные. Украинцы верят в Вооруженные силы и высказывают надежду на лучшее:

"Наши лучшие в мире защитники смогут отстоять свою землю", "Украина единая! Никто не сможет ее порвать и поделить. Пусть помнят, кто в Украину пойдет с мечом, от него погибнет", "Украина сможет отстоять свои территории и свободу! И украинцы на своей земле будут здоровыми, счастливыми, свободными и богатыми!", "Сомнений нет, мы мирные люди, за нами правда и ,с нами Бог", "Вера в победу поможет Украине отстоять и вернуть все заграбленное", — пишут в комментариях украинцы.

При этом некоторые пользователи задаются вопросом, "нужны ли эти территории Украине?". По их словам, украинская власть давно продемонстрировала обратное, а некоторые называют кровопролитие за Донецкую и Луганскую области "слишком высокой ценой".

"А надо ли нам та территория ценой крови наших любимых сыновей и отцов?", "Лично мне они не нужны, на ту разруху нужно не малые деньги. Я была в той стороне 15 лет назад, они уже ненавидели Украину. Не надо рисковать жизнью наших ребят, отгородиться, если будет можно и точка", "А зачем, 8 лет идёт необъявленная война, погибли не видевшие жизни молодые люди, во имя чего?", "Киевской власти это не нужно! Как собственно и народ! Неужели вы не видите?", "Не очень то власть армией занимается. Вот казино, это важно. Я сомневаюсь, что смогут", — пишут в комментариях под публикацией.

Ранее на портале "Комментарии" — Путин выдвинул ряд требований Украине: шантаж или угроза большой войны.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!