Сможет ли ИИ взять контроль над человечеством: Билл Гейтс о трех реальных угрозах

В новом интервью основатель Microsoft Билл Гейтс поделился своими опасениями относительно искусственного интеллекта, определив три основных угрозы, которые могут затмить потенциал этих технологий. От киберпреступлений и биотерроризма до угрозы потери контроля над ИИ и его влияния на рынок труда Гейтс видит как возможности, так и значительные риски.

Билл Гейтс назвал свои три главных страха перед искусственным интеллектом

Билл Гейтс выразил обеспокоенность тем, как "плохие люди с плохими намерениями" могут использовать искусственный интеллект для киберпреступлений, биотерроризма и ведения войн. Из-за растущей доступности технологий основатель Microsoft призывает к созданию передовых ИИ-систем, способных противостоять таким угрозам и обеспечить безопасность.

Еще одна сфера, вызывающая у Гейтса беспокойство – это влияние искусственного интеллекта на рынок труда. Автоматизация, способная улучшить диагностику в медицине и оптимизировать рутинные задачи, может привести к сокращению количества рабочих мест. В то же время Гейтс подчеркивает потенциал ИИ в уменьшении недельной рабочей нагрузки, что может стать положительным следствием быстрых смен.

Третьим значительным риском, по словам Гейтса, является развитие так называемого "общего ИИ", которое может превзойти человеческий интеллект и стать неконтролируемым. Такая перспектива вызывает опасения среди многих экспертов, ведь несет потенциальную угрозу существованию человечества.

В дополнение к своим опасениям, Гейтс рассказал, что уже активно использует искусственный интеллект в своей повседневной жизни, например, для подведения итогов встреч. Он уверен, что в будущем ИИ сможет найти пути решения многих современных проблем, включая энергопотребление.