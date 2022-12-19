СМИ выяснили, как директор Великобычковского лесхоза Юрий Сойма строит собственный бизнес за бюджетные деньги

Подозреваемый в коррупции директор Великобычковского лесоохотничьего хозяйства Юрий Сойма, уголовное дело против которого прямо сейчас рассматривается в суде, и за которым прочно закрепилось реноме представителя "лесной мафии" Закарпатья, реализует в своем лесхозе схемы с подсобными хозяйствами. Как информирует издание "Комментарии", об этом говорится в статье "Рыбная схема. Как связанный с "лесной мафией" Юрий Сойма обустраивает частный бизнес за государственные деньги" на сайте RegioNews.

Юрий Сойма. Фото: из открытых источников

В частности, издание обнародовало документ о передаче ООО "Пуркарецин" в аренду лесного участка площадью 0,8 га, расположенного в квартале 11, выдел 10, Верхневоднянского лесничества Великобычковского лесхоза. Участок передан на 49 лет для рекреационной деятельности. Согласно тексту договора, на этом участке отсутствуют "любые объекты инфраструктуры, дороги, площадки с твердым покрытием". Стоимость аренды этого участка для ООО "Пуркарецин" в 2021 году составила 454 гривны 47 копеек в месяц.

"Впрочем, если посмотреть в реальности, чем передан в аренду участок, то оказывается, что в договоре аренды указаны явно ложные сведения. На самом деле на этом участке построен целый комплекс по разведению рыбы. Там есть хозяйственные постройки, несколько искусственных бассейнов-рыбников, декоративный выгребный рыбник, беседка, площадка отдыха, проведена линия электропередач и обустроена подъездная дорога", — говорится в статье.

По информации издания, все это было построено на участке "еще до передачи в аренду ООО "Пуркарецин", о чем свидетельствуют местные жители и подтверждено сделанными до передачи в аренду фотографиями". "Итак получается, что Юрий Сойма передал в аренду целый бизнес-объект, который мало того, что находится в государственной собственности, и был обустроен исключительно за государственные средства. Такой подход к управлению государственной собственностью должен, как минимум, всерьез заинтересовать правоохранительные органы. Тем более, что разные проверки, в том числе проведенные и правоохранителями, в течение последних лет уже неоднократно выявляли факты нарушения законодательства в Великобычковском лесхозе ", — говорится в статье.

Также издание отмечает, что в 2021 году Государственное агентство лесного хозяйства провело аудит Великобычковского лесхоза, в ходе которого "были выявлены факты нецелевого использования лесхозом бюджетных средств в размере 4,5 млн. гривен". "Деньги были незаконно потрачены именно на создание в лесхозе подсобных хозяйств. Этот факт был отражен в соответствующем акте проверки, с которым были ознакомлены работники на месте, но в окончательном акте в Киеве вся эта информация неизвестно куда исчезла. По словам местных активистов, такое стало" возможно благодаря давней дружбе Юрия Соймы с начальницей отдела по персоналу Государственного агентства лесных ресурсов Аллой Святецкой. Именно она сумела заставить заведующую Сектором внутреннего аудита Гослесагенства И.А. Петрову изменить акт аудита Великобычковского лесхоза", — говорится в статье.

Таким образом, отмечает издание, "за бюджетные деньги на территории Лесхоза обустраивают подсобное хозяйство, строятся рыбники и другие сооружения, закупается рыба, овцы для разведения, пчелы и т.д. И затем хозяйство работает в интересах самого Соймы, а по документам все эти расходные хозяйства или вообще не производятся, или со временем списываются".

Подобная деятельность Юрия Соймы, пишут журналисты, "возможна только благодаря покровительству чиновников, как местного, так и общегосударственного уровней. Кроме чиновников в Гослесагентстве, которые закрывают глаза на нецелевое использование бюджетных средств, Сойма пользуется поддержкой руководства Закарпатского областного совета".

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в отношении Юрия Соймы сейчас расследовались два уголовных производства по коррупции и подделке документов. Сейчас эти производства рассматривает Раховский районный суд. Несмотря на это, Юрий Сойма не просто остается во главе Великобычковского лесхоза, но и официально претендует на должность директора реорганизованного Великобычковского филиала ГП "Леса Украины".

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