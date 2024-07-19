СМИ: волонтер Притула купил три квартиры в столице, собирая деньги для ВСУ

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Кравцев Сергей
Новым приобретением известный телеведущий и волонтер Сергей Притула обзавелся на фоне того, что благотворительный фонд его имени активно собирает донать на ВСУ с украинцев, подчеркивая, что важна каждая гривна. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишут "Украинские новости".
Сергей Притула. Фото: из открытых источников
В материале говорится, что квартиры в ЖК "Файна Таун" были куплены в мае прошлого года.
Так, 17 июля Притула запостил в соцсетях квитанцию о пожертвовании в свой фонд в размере 1 тыс. грн на мобильные огневые группы ПВО, надеясь, что "удастся поспать". Но его публикация получила ряд негативных отзывов читателей.
Кроме того, по данным Государственного реестра прав на недвижимое имущество, жена Притулы с 2016 года была владелицей двух соседних квартир в столице на ул. Златоустовской (однокомнатной площадью 84,9 кв м и трехкомнатной 120,3 кв м) и паркоместа.
В этом же доме сам Притула являлся владельцем еще одной квартиры площадью 55 кв м, машиноместа и группы нежилых помещений площадью 80 квадратов.
О том, что у семьи Притул не было проблемы с недвижимостью, свидетельствует подарок, который Екатерина получила от сестры в 2021 году. В частности, два паркоместа ей подарила Светлана Хомутынник, которая является женой Виталия Хомутынника – известного члена Партии регионов, которую Сергей Притула постоянно критикует.
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