СМИ: Волонтер Мочанов раскритиковал Бутусова за распространение сплетен и манипуляций о ситуации в армии

Как сообщают "Украинские новости", известный волонтер Алексей Мочанов раскритиковал журналиста Юрия Бутусова за распространение ложных слухов о ситуации на фронте, обвинив его в манипуляциях.

Мочанов и Бутусов

"Бутусов ездит себе по фронту, собирает сплетни и слухи, делает стримы и, как всегда, лжет. Вот сообщил о "Ставке, на которой разбирали ситуацию с 155 бригадой, и Президент взял все под личный контроль". Но не было Ставки, это нетрудно проверить", – говорится в материале издания.

В статье также отмечено, что Мочанов и Бутусов познакомились на эфирах известного политического телевизионного ток-шоу. Первоначально были оппонентами, поскольку Бутусов, не владея ситуацией на фронте, публично критиковал Генштаб ВСУ.

Как пишут "Украинские новости" Мочанов, который с 2014 года помогал фронту и был среди защитников Донецкого аэропорта, взял журналиста с собой на передовую летом 2015-го, чтобы показать и рассказать о реалиях войны на востоке. А потом они вместе вели цикл программ о военных.

"С тех пор начался мой персональный ад. Ужас, который время от времени до сих пор преследует меня. Ибо освобождение пленных – это точно не о белой одежде и книгах с глянцевой обложкой", – так о сотрудничестве между Мочановым и Бутусовым говорится в статье.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в первые два года полномасштабной войны Бутусов не обновлял данные в ТЦК. Впервые появился в ТЦК на следующий же день после принятия закона о мобилизации, который ужесточил ответственность за нарушение правил военного учета.

В тот же день он оформил отсрочку , как отец троих несовершеннолетних дочерей. Отсрочка действует до 11 апреля 2025 включительно.

Также "Комментарии" рассказывали , что Бутусов уклонялся от мобилизации, ссылаясь на близорукость из-за избиения "Беркутом" в декабре 2013 года. В своих публикациях Бутус возмущается низким уровнем мобилизации, при этом сам периодически ездит на войну и фотографируется в военной форме.



