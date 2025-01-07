СМИ: Волонтер Мочанов раскритиковал Бутусова за распространение сплетен и манипуляций о ситуации в армии

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Ткачик Олеся
Как сообщают "Украинские новости", известный волонтер Алексей Мочанов раскритиковал журналиста Юрия Бутусова за распространение ложных слухов о ситуации на фронте, обвинив его в манипуляциях.
Мочанов и Бутусов
В статье также отмечено, что Мочанов и Бутусов познакомились на эфирах известного политического телевизионного ток-шоу. Первоначально были оппонентами, поскольку Бутусов, не владея ситуацией на фронте, публично критиковал Генштаб ВСУ.
Как пишут "Украинские новости" Мочанов, который с 2014 года помогал фронту и был среди защитников Донецкого аэропорта, взял журналиста с собой на передовую летом 2015-го, чтобы показать и рассказать о реалиях войны на востоке. А потом они вместе вели цикл программ о военных.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в первые два года полномасштабной войны Бутусов не обновлял данные в ТЦК. Впервые появился в ТЦК на следующий же день после принятия закона о мобилизации, который ужесточил ответственность за нарушение правил военного учета.
В тот же день он оформил отсрочку , как отец троих несовершеннолетних дочерей. Отсрочка действует до 11 апреля 2025 включительно.
Также "Комментарии" рассказывали , что Бутусов уклонялся от мобилизации, ссылаясь на близорукость из-за избиения "Беркутом" в декабре 2013 года. В своих публикациях Бутус возмущается низким уровнем мобилизации, при этом сам периодически ездит на войну и фотографируется в военной форме.
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