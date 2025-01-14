СМИ: Владельца агрохолдинга, разыскиваемого за земельные махинации, защищают адвокаты с орбиты ОПЗЖ

Как сообщает издание "Факты", владелец агрохолдинга I&U Group Сергей Тарасов, которого уже больше года разыскивает СБУ, начал кампанию по отбеливанию репутации. Ранее сообщалось, что миллионер из Кировоградщины якобы нанял в США лоббистов-пиарщиков, задача которых была в том, чтобы "рассказывать о коррупции в Украине". При этом самому Тарасову объявлено о подозрении в завладении государственными землями с помощью коррумпированных чиновников Госгеокадастра.

Сергей Тарасов

Как сообщают Факты, адвокаты Сергея Тарасова провели пресс-конференцию, на которой пытались объяснить суть дела агробизнесмена. Впрочем, как говорится в материале, отвечая на вопросы журналистов, так и не смогли объяснить, почему Тарасов, объявленный в розыск, не хочет возвращаться из-за границы, чтобы отстаивать свою позицию.

"Интересно, что адвокаты Тарасова, задача которых рассказывать о безосновательности обвинений и коррупции силовиков, это бывшие прокуроры времен Януковича, а один из них — экс-защитник президента-беглеца. Двое из них связаны с запрещенной партией ОПЗЖ – последователями "Партии Регионов", – пишут "Факты".

В частности, как указано в материале, адвокат Александр Гардецкий – бывший прокурор нескольких областей, которого в 2020 году фракция ОПЗЖ предлагала делегировать в комиссию по отбору главы САП. При этом журналисты отмечают, что во время, когда Гардецкий возглавлял прокуратуру Киевской области, он якобы крышивал незаконную добычу песка.

Также в адвокатскую команду Тарасова вошли Анатолий Ларин и Александр Бабиков.

Как рассказывают Факты, Анатолий Ларин — крапивницкий адвокат и депутат городского совета от ОПЗЖ, на парламентских выборах 2019-го выдвигался в Верховную Раду от Кропивницкого, но не прошел. Александр Бабиков — бывший адвокат беглого экспрезидента Виктора Януковича, уволенный в 2020 году с должности Первого заместителя председателя ДБР из-за конфликта интересов.

"Интересно, что одновременно с адвокатами, Сергея Тарасова публично начал защищать фейковый активист Дмитрий Карп, известный организацией проплаченных митингов. Карп представляется координатором ОО "Автомайдан Киев", но в официальном заявлении общественной организации указано, что "Дмитрий Карп и Екатерина Кувита, "лидеры" Автомайдана Киев давно в нашем Blacklist", — пишут "Факты".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что бизнесмена Сергея Тарасова СБУ объявила в розыск. Ему инкриминируют незаконное присвоение 12 тыс. га государственных земель. Отмечается, что подозреваемый имеет дипломатический паспорт Литвы и мог выехать за границу на "лечение".



